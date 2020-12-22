Десяток карет скорой помощи с мигалками проехали под Сочи, напугав местных жителей



Сочи, 22 декабря. Десяток карет скорой помощи с включенными сиренами проехали по селу под Сочи, напугав местных жителей. ФАН выяснил причину случившегося.

Коронавирус не щадит ни кого, даже самих врачей. Известны уже десятки случаев, когда медики заболевали и умирали от нового вируса. Также эта болезнь не обходит стороной и водителей карет скорой помощи. У медиков есть собственный обряд, если его так можно назвать, которым они провожают в последний путь умершего водителя скорой.

Этот обряд и засняли жители села Верхний Юрт Хостинского района Сочи. Люди сообщили в соцсетях, что они испугались, поскольку не понимали, что происходит, ведь десятки карет скорой помощи промчались по селу со включенными сигналами.

Видео было опубликовано в группе ЧП-Сочи в «ВКонтакте».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ДТП в Сочи унесло жизни двух человек.

