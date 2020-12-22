Крымские вина, ялтинский лук и морепродукты оценили на конкурсе «Вкусы России»

Вина из Крыма вышли в лидеры, завоевав 2 место среди регионов страны в номинации «Загляните на огонек». В десятку лучших попали крымские бренды «Ялтинский лук» и «Крымские морепродукты и аквакультура», которые участвовали в номинации «Из нашей деревни». Всего в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» приняли участие 26 крымских сельхозтоваропроизводителей.

В этом году Национальный конкурс «Вкусы России» состоялся впервые. Его организовал Минсельхоз РФ по поручению президента. В нем участвовало 508 брендов из 79 регионов. Россияне могли проголосовать за три любимых бренда, однако все они должны были быть из разных частей России.

Крым представил пять брендов республики: «Крымское вино», «Крымские морепродукты и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымские пахлава и рахат-лукум», «Ялтинский лук». Не каждый курортный регион может похвастаться популярностью местного лука. Из Крыма ялтинский лук туристы везут по несколько вязанок: в подарок близким, да и себе ― как деликатес. Приезжие также ценят любят местный рахат-лукум, крафтовый сыр.

Крымское вино на конкурсе представили 6 производителей: ООО «Винный дом Фотисаль», АО «ПАО Массандра», ЗМВ Коктебель, ООО «ИНТЕРФИН», АО «Солнечная Долина» и ООО «Инвест плюс».

«2020 год был очень сложным в плане выставок, конкурсов, фестивалей по известным нам причинам. Поэтому мы рады, что практически в конце уходящего года представилась возможность участвовать в таком масштабном конкурсе, ― говорит председатель правления АО «Солнечная Долина» Владимир Барановский. ― В Крыму рождаются достойные вина. В них воплощены традиции и особый самобытный характер. Каждое вино имеет свои особенности, свою историю и своих ценителей».

Первые места в конкурсе завоевали бренды «Вологодское масло», «Кологривский гусь», «Татарский вяленый гусь», «Мичуринские яблоки», «Вина Кубани», «Карельская форель» и «Белевская пастила».

Национальный конкурс «Вкусы России» создан для развития региональных брендов продуктов питания. Он должен привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в аграрной сфере и помочь в развитии сельских территорий регионов России.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму выращивают устриц и сколько тонн деликатесов съедают туристы.