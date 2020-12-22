Гонявшие по Ялте стритрейсеры «додрифтовались» до 35 админпротоколов



Ялта, 22 декабря. Крымские правоохранители наказали стритрейсеров за ночные гонки по курортной столице полуострова. Напомним, в конце ноября несколько автомобилистов устроили ночной дрифт по центральным улицам города и небезопасные заезды на соседние улочки, чем разозлили местных жителей. Жители Ялты успели заснять на видео, как гонщики 30 ноября дрифтовали на одной из основных улиц.

Однако долго радоваться безнаказанности не получилось. Как сообщили в пресс-службе МВД России, нарушителей нашли: в отношении троих мужчин были составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что новость об установке икон на Крымском мосту для борьбы с коронавирусом оказалась фейком.

