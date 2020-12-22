В Ялте конкурс по избранию главы горадминистрации начался со скандала

Сегодня в Ялте выбирают градоначальника. Кандидаты выступают с речью, рассказывая о том, как они планируют развивать и улучшать город. В конкурсе намерены были принять участие четыре человека: Сергей Бойцов, Михаил Воронов, Надежда Обухова и Янина Павленко.

Однако конкурс по избранию главы Ялты с ходу стартовал со скандала. Так, Надежда Обухова сняла свою кандидатуру, поскольку, по ее словам, конкурс проходит с нарушением закона. Она обратила внимание на тот факт, что у других участников конкурса нет справок об отсутствии судимости. В связи с этим она подала иск в суд на конкурсную комиссию.

Кроме Обуховой, которая уже пятый раз подавала документы, также свою кандидатуру с конкурса снял самозанятый Сергей Бойцов ― он тоже подал заявление о снятии своей кандидатуры. Кстати, сами сотрудники администрации говорят, что этого кандидата никто толком и не видел. Поэтому неудивительно, что он отказался от участия. О том, кто стал главой города, ялтинцы узнают в ближайшие часы.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, кто является основным кандидатом на пост главы администрации города Ялта.