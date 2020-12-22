В Крыму начали получать «подарочные» деньги на детей от Путина

Севастополь, 22 декабря. Севастопольские мамы сообщили, что уже сегодня на их счета стали поступать обещанные президентом России Владимиром Путиным новогодние выплаты на детей. Напомним, что для детей до 8 лет до нового года родители получат по 5 тысяч рублей.

«Подумать только, в четверг ― пообещал, а в понедельник ― деньги на счету! Умеют же, когда хотят, ни тебе бесконечных очередей, ни долгого ожидания», ― прокомментировали ФАН довольные женщины.

«В моей семье трое погодок, нам сегодня перечислили 15 тысяч, это отличное подспорье. Старший мечтал о планшете. Теперь благодаря президенту его мечта осуществится. Младшим тоже достанутся не только сладости», ― рассказала ФАН многодетная мама из Севастополя.

Напомним, деньги, о которых Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции 17 декабря, начали поступать на счета, на которые ранее уже поступала помощь на детей из-за пандемии коронавируса.

Выплату в 5000 рублей автоматически перечисляет Пенсионный фонд. Если родители за помощью ранее не обращались или ребенок появился позднее 1 июля текущего года ― необходимо оформить заявление на сайте Госуслуг. Успеть оформить заявление и получить деньги нужно до 1 апреля 2021 года.

Всего на новогодние выплаты детям до 8 лет из Резервного фонда правительства РФ, по предварительным данным пресс-службы Минфина, выделено порядка 73,5 млрд руб. «Подарок от президента» получат более 14 миллионов детей.

