В Севастополе бесплатно помогают особенным детям занятиями по пара-карате

В Севастополе работает центр адаптивной физической культуры, который помогает особенным людям найти не только друзей и товарищей, но и закаляет дух. Речь идет о людях с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, нарушением интеллекта и так далее. Корреспондент ФАН посетил одну из тренировок детской группы по пара-карате. Главный тренер рассказала о программе тренировок, а родители поделились впечатлениями от занятий детей таким видом спорта.

Что такое пара-карате?

Пара-карате – бесконтактный, поэтому безопасный вид спорта. Его главная цель – сосредоточиться на физическом, умственном и эмоциональном развитии каждого, кто занимается данным видом спорта. Во время тренировок спортсмены изучают базовую технику карате, после чего они могут ее продемонстрировать на соревнованиях.

Занятия в центре проходят ежедневно, что помогает особенным людям быстрее реабилитироваться и развиться как в физическом, так и в духовном плане. При этом дети-инвалиды занимаются пара-карате абсолютно бесплатно. Адрес центра: г. Севастополь, ЦВК «Победа», ул. Астана Кесаева 11-Б.

Всего в центре работает 2 тренера – Светлана является главным тренером по пара-карате, и ее муж Константин, который периодически подменяет жену на занятиях во время сессий. Константин — обладатель черного пояса по карате, поэтому тоже знаком с программой тренировок. Зарабатывать на таком виде деятельности у них не получается, однако они помогают особенным детям жить полной и интересной жизнью, что для них является главной наградой.

Тренер для особенных детей

Тренер Светлана рассказала корреспонденту ФАН, что сейчас они разрабатывают вместе со студентами и преподавателями Севастопольского экономико-гуманитарного института Таврического национального университета имени В.И. Вернадского специальную программу тренировок. Тема будет «Инклюзив-спорт» (паралимпийский и адаптивные виды спорта):

«В научной литературе она мало описана. Вместе с ними мы хотим сделать целое методическое пособие, провести, так сказать, научный эксперимент. Поставить цели, задачи, описать, дать рекомендации по «Инклюзив-спорт», потому что у нас есть дети, которые уже занимаются и готовы к этому».

«Мы хотим, чтобы это было так: родители привели ребенка в секцию, поставили рядом с другими детьми, и он просто занимается. Проблема в том, что зачастую у ребенка с ограниченными возможностями мало что получается, если его просто оставить в группе с необычными детьми – он теряется, смущается, боится, что сказывается на его самооценке».

По ее словам, сейчас главная задача – разработать такую программу, чтобы ребенок себя так не чувствовал, чтобы он был наравне со своими сверстниками, при этом они тоже получали какую-то пользу. Причем это не будет программа только для детей с инвалидностью, она будет предназначена для всех – и особенных, и здоровых детей.

«У нас на занятиях используются общеразвивающие и специальные упражнения из техники карате. Мы изучаем кихон и ката – это техники, направленные на формирование необходимых двигательных навыков. Также мы изучаем кобудо – это работа с различными предметами. Сейчас мы используем только шест для занятий, но скоро наш арсенал пополнится еще».

«Детям нравится заниматься, но не сразу — приблизительно, после года тренировок, потому что сначала их нужно хорошо раскачать, если так можно выразиться. Потому что у особенных детей очень сильно снижены волевые качества, из-за чего снижена и мотивация. Бывает, что им очень хочется заниматься, но сталкиваясь с минимальными трудностями, они бросают это дело, даже если им это интересно. Тогда они вообще могут замкнуться в себе», — заявила Светлана.

То есть, продолжила наша собеседница, первый год здесь самый главный и сложный, поскольку за это время необходимо помочь ребенку понять, что у него есть силы и возможности, показать, что ему это идет на пользу. После этого периода дети уже ходят с большим удовольствием, даже просятся на дополнительные тренировки.

Без проблем никуда

Однако ребятам не хватает площади зала, где они занимаются — он у них всего лишь 35 кв. метров. При этом детей очень много, если, например, занимается шесть человек с шестами, то они уже не могут выполнить полностью все упражнения. Кроме того, есть воспитанники, которые сильно подросли.

«Если же бегать, прыгать и строить эстафеты – здесь это совсем невозможно, из-за чего приходится подстраивать программу тренировок именно под зал, а не под детей. При этом у нас очень много детей хотят заниматься. То есть места нам, конечно, очень не хватает».

«Движение – это жизнь, а целенаправленное движение – это уже целенаправленная определенная коррекция. Проводим любые реабилитационные программы, либо программы по ЛФК для профилактики нарушений школьных заболеваний: сколиоз, сутулость и так далее. Также идет общеразвивающая физическая подготовка, как и в любом виде спорта», — поделилась Светлана.

Гордость секции

«У нас мальчик есть один – Святик — наша гордость, можно так сказать. Он занимается уже три года. Первый год он ходил только на занятия по пара-карате, во второй год Святик занимался пара-карате и в обычной группе, а сейчас он занимается каждый день только в обычной группе. То есть сейчас он практически ничем не отличается от своих сверстников, хотя это ребенок с установленной инвалидностью».

«Также мы участвуем в различных соревнованиях, которые проходят в достаточно отдаленных от Крыма городах, например, в Москве и Московской области. Иногда очень сложно куда-нибудь поехать, поскольку эти турниры неофициальные, а финансовая часть вопроса ложится на родителей. Поэтому в основном мы ездим с коллегами из Евпатории по Крыму», — добавила тренер.

Почему стали тренером?

Светлана рассказала, что увидела сюжет из детства, как какой-то тренер воспитывал спортивной гимнастике детей с синдромом Дауна, и они показывали очень хорошие результаты:

«Я в детстве занималась спортивной гимнастикой, поэтому понимала, насколько это сложный вид спорта. Я также уже понимала, кто такие дети с синдромом Дауна, и насколько это особенные дети. Меня очень вдохновил этот пример, наверное, где-то на подсознании оно осталось. Потом я сама начала занимать карате, достигла мастерского уровня и начала тренировать».

«Затем поступила на факультет физического воспитания адаптивной физической культуры. Наверное, вот этот сюжет из детства как-то меня вел и сопровождал к этому, потому что мне еще тогда захотелось стать похожей на этого тренера. Я даже не помню, как его зовут, но из-за его образа жизни, достижений и результатов его труда мне захотелось подражать ему».

Что говорят родители?

Также корреспондент ФАН поговорил с родителями особенных детей. Взрослые тоже занимаются вместе со своими детьми пара-карате, это идет им всем на пользу – и родителю, потому что держат себя в форме, и ребенку.

«Я узнала об этом месте от одноклассницы моего сына, которая сказала, что есть секция пара-каратэ для детей инвалидов. Мы здесь занимаемся уже год, ребенку очень нравится. Спасибо нашему тренеру, Светлане, которая проявляет необычайное терпение и профессионализм», — рассказала мама одного из детей.

Теперь у них не только высокие оценки по физкультуре, но и сам ребенок стал более активным, контактным, социализированным. У многих наблюдается хорошая динамика, поэтому занятия будут продолжаться.