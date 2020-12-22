Фатальный взрыв и тонущий катер: в Крыму рассказали о самых резонансных происшествиях

Профессия спасателя — одна из самых ответственных и опасных в мире. Это больше, чем работа, скорее, это состояние души, готовность рисковать и жертвовать собой ради других. В 2020 году МЧС России отмечает свое 30-летие. О том, как прошел для ведомства этот год, ФАН рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Сергеевич Ожигин.

― Аркадий Сергеевич, расскажите о самых крупных и опасных спасательных операциях в Крыму за последние годы.

― Одно из резонансных происшествий случилось в Керчи в августе 2020 года. В результате хлопка газовоздушной смеси на девятом этаже 10-ти этажного дома по ул. Кирова обрушились перекрытия между 9-м и 10-м этажами. Эвакуировали 115 человек (из них 10 детей). К сожалению, один человек погиб.

Один из самых крупных природных пожаров за последние 2 года произошел в урочище Курлюк-Баш в ноябре 2019 года. В нескольких километрах от села Перевальное Симферопольского района пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с органами территориальной подсистемы РСЧС несколько дней боролись с огнем. Огнеборцам вместе с добровольцами пришлось прокладывать пожарные рукава в едком дыму, заниматься валкой леса и вручную создавать минерализованные полосы. На месте пожара также работала авиация МЧС России: вертолет МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200 совершили более 20 сбросов воды. Благодаря совместным усилиям огонь удалось взять в кольцо и отвести его от населенного пункта. Тем не менее, ущерб природе оказался колоссальным ― выгорело 52 гектара.

Одной из наиболее масштабных спасательных операций на воде стал поиск и спасение группы людей в районе мыса Толстый в пгт. Коктебель в сентябре 2019 года, когда случился затяжной шторм в 6 баллов. Капитан катера «Камелот» решил провести морскую прогулку с 12 пассажирами на борту.

Из-за сильного волнения прогулочный катер опрокинуло, и он пошёл ко дну. Все 13 человек, находящиеся на судне, оказались в воде, но ни на одном из них не было спасательного жилета. Как выяснилось позже, необходимые спасжилеты на борту были, но отдыхающие решили пренебречь безопасностью, что привело к трагедии ― один человек утонул. Крымские спасатели почти сутки вели поиски, как на воде, так и по береговой линии, прежде чем обнаружили погибшую.

― Скольких людей удалось спасти на воде, в дорожно-транспортных происшествиях?

― Количество инцидентов на автодорогах Республики растет с каждым днем. За 2020 год подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым 605 раз выезжали на ликвидацию ДТП. Спасли 790 человек. Психологи чрезвычайного ведомства оказывали поддержку пострадавшим в авариях и тем, кто потерял близких.

Что касается работы на водных объектах, мы отреагировали на 87 происшествий, в результате которых было спасено 59 человек.

― Сколько сотрудников МЧС России обеспечивают безопасность Республики Крым сегодня?

― Группировка пожарных и спасателей Крыма составляет 3570 человек и 675 единиц техники. Ежедневно на боевое дежурство заступают более 550 человек личного состава со 190 единицами техники. Кроме того, пожарную безопасность населения и территорий полуострова обеспечивают 644 добровольные пожарные дружины и 32 добровольные пожарные команды. Дежурство организовано в 20 добровольных пожарных командах: 30 человек личного состава и 21 единица техники.

Не стоит забывать и о взаимодействующих структурах ― органах единой территориальной подсистемы РСЧС, которые в случае чрезвычайных происшествий действуют в тесном сотрудничестве со спасателями МЧС России.

― Хватает техники?

Только за последний год на вооружение спасателей МЧС России поступило 14 единиц новой техники. В частности, пожарная автонасосная станция (ПНС-100) на шасси КАМАЗ и 2 пожарные автоцистерны с объемом цистерны не менее 6 м³ (АЦ 6,0-40) на шасси УРАЛ применяются для ликвидации пожаров и их последствий. Высокомобильный многофункциональный модульный комплекс специальной и санитарной обработки (ВММК-ВССО) на шасси КАМАЗ, который также прибыл в Главное управление МЧС России по Республике Крым, активно применяется в ходе мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также парк специальной техники МЧС Республики Крым насчитывает 126 единиц техники и 8 плавсредств.

В следующем году ожидается поступление таких современных образцов спасательной техники, как пожарная компрессорная станция и комплекс беспилотной авиационной системы.

― По сравнению с предыдущим годом, какова ситуация с пожарами?

― В этом году количество пожаров удалось снизить. Так, за текущий период 2020 года зарегистрировано 3740 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 27% (было 5131).

Мы проводим активную профилактическую работу среди населения, обучаем правилам безопасности. Сотрудники органов государственного пожарного надзора проводят плановые рейды. В этом году провели более 4500 рейдов, по результатам которых вынесли более 2000 предостережений, а также привлекли 1244 человека административной ответственности по статье 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).

Кроме того, во всех городах и районах Крыма продолжается работа по установке автономных пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных и малообеспеченных семей. Эта мера позволит снизить риск возникновения пожара и обеспечит дополнительную защиту для жителей полуострова.

― Работа в МЧС ― сложная, ответственная и связана с риском. Есть ли жертвы среди сотрудников МЧС?

― В каждом подразделении МЧС России есть свои герои. В 2018 году при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный 5-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Давид Саруханов. Огнеборцу было всего 35 лет. Трагедия произошла 29 ноября: на территории евпаторийского хладокомбината произошел пожар.

В здании находились люди. Давид Саруханов и его коллега успели эвакуировать двоих мужчин и вновь вернулись в задымленное помещение для спасения остальных. Однако в этот момент обрушилась конструкция здания. У погибшего героя-спасателя осталась жена и трое детей. Сейчас постоянную поддержку семье и родственникам оказывают огнеборцы Евпаторийского пожарно-спасательного гарнизона и руководство Главного управления.

― Как Вы считаете, какими качествами должен обладать спасатель? Охотно ли люди идут на службу в пожарно-спасательные подразделения?

― Профессия спасателя особенная. Она не терпит случайных людей, ведь работа сопряжена не только с высоким риском, но и требует определенных личностных качеств. Наряду со стойкостью и мужеством, это ― человечность и сопереживание, а также готовность прийти на помощь в любой ситуации и в любой момент.

Во многом профессионализм спасателя также зависит от того, насколько в момент своей работы он может отгородиться от всех эмоциональных факторов, насколько точно и грамотно сможет выполнить поставленную задачу, особенно, когда это касается спасения жизни людей.

Несмотря на все трудности профессии и высокие требования, в ряды крымских спасателей ежегодно вступают новые бойцы. Так, в 2020 году на службу в Главное управление поступило 37 лейтенантов – выпускников высших учебных заведений МЧС России. В следующем году ожидается поступление на службу еще 27 новых сотрудников.

Хочу подчеркнуть, что служба в МЧС Крыма и МЧС России пользуется спросом не только среди взрослых, но и среди подрастающего поколения. Все больше школьников изъявляют желание учиться в кадетских классах МЧС России, где ребята углубленно изучают основы профессий, а также учатся жизненно важным навыкам и приобретают бесценные знания.

В завершении хочу пожелать жителям и гостям крымского полуострова, чтобы в их жизни было как можно меньше чрезвычайных происшествий. Для этого необходимо соблюдать правила безопасности и быть бдительными, заботиться о своих близких и особенно, уделять внимание безопасности детей. Крепкого всем здоровья, берегите себя! А крымские пожарные и спасатели всегда рядом и будут готовы протянуть руку помощи.