Праздничную елку в Севастополе установили на парковочном месте для инвалидов



В Севастополе новогоднюю ель установили на парковке для инвалидов напротив торгового центра «Московский». При этом рядом есть соответствующий знак, а на асфальте — разметка. Мнения по поводу места установки новогодней красавицы у севастопольцев разошлись.

«Она тут не первый год стоит, тут и негде больше. Или на тротуар, где ее будет не обойти, или здесь», — сказала ФАН прохожая.

«Это выглядит странно, или бы табличку «инвалид» отвинтили, или б елку не ставили», — предложила еще одна местная жительница.

Представители городской организации инвалидов очень возмутились подобным обращением руководства торгового центра. Там же добавили, что рядом с занятой елкой площадкой есть еще три места для инвалидов, и если бы их не занимали те, кому они не предназначены, ситуация выглядела бы не так обидно.

Ситуацию ФАН прокомментировал и председатель ТЦ «Московский» Николай Овсянников. Он сообщил, что вокруг торгового центра выделено больше парковочных мест для инвалидов, чем того требует законодательство.

«Положено, чтобы было выделено 10% от всего количества паркомест. У нас этих мест больше, есть дополнительные. Вот на эти дополнительные мы и установили елку», — объяснил Николай Овсянников.

Он также добавил, что поверять правомочность занятого елкой парковочного места уже приходила полиция города. Переносить елку другое место или полностью убирать праздничное дерево пока не планируется.

Ранее ФАН рассказывал о том, как живется водителя-инвалидам в Крыму и как им приходится искать мета для парковки в то время, когда из занимают обычные водители.