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Стало известно, кто стал новый мэром Ялты

Стало известно, кто стал новый мэром Ялты

Ялта, 22 декабря. Янина Павленко стала мэром Ялты. Такое решение было принято депутатами на сессии городской администрации.

Известно, что в конкурсе на замещение должности главы администрации города победило 2 участника — Михаил Воронов и Янина Павленко. Всего в голосовании приняли участие 6042 человека. За Воронова отдали свой голос 665 человек, за Павленко — 5377. По результатам оценивания кандидатов конкурсной комиссией, Михаил Воронов набрал 62 балла, Янина Павленко — 79.

Далее уже голосовали депутаты ялтинского горсовета. За Воронова проголосовали 2 депутата, против — 11, воздержались — 3. За Янину Павленко отдали свои голоса 27 депутатов, не голосовал 1 депутат.

Всего в конкурсе хотели принять участие 4 человека: Сергей Бойцов, Михаил Воронов, Надежда Обухова и Янина Павленко, однако двое из них сняли свои кандидатуры с конкурса. Причем Обухова устроила еще и скандал в начале заседания.

Отметим, Павленко с 24 ноября занимала должность врио мэра курортной столицы Крыма, заменив на этом посту Артема Мальцева, который возглавил Ялту после смерти Ивана Имгрунта. Сам Мальцев не участвовал в конкурсе, но причин не называл.

Выступая во время конкурса Янина Павленко заявила, что в городе построят опреснительный завод для обеспечения водой населенных пунктов Большой Ялты. Напомним, что пока город получает воду всего по 3 часа утром и 3 часа — вечером, и подобные меры максимально необходимы Ялте. Кроме того, она рассказала о планируемых программах, которые позволят остановить отток молодежи из города. Также Павленко уверена, что необходимо спроектировать создание набережной Большой Ялты, которая протянется вдоль всего побережья ЮБК. Высказалась она и о застройке города:

«Ялта не безразмерный город, куда можно постоянно всовывать многоэтажки», — подчеркнула Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, с какими трудностями Янина Павленко может столкнуться на месте главы курортной Ялты.

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