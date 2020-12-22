Стало известно, кто стал новый мэром Ялты

Ялта, 22 декабря. Янина Павленко стала мэром Ялты. Такое решение было принято депутатами на сессии городской администрации.

Известно, что в конкурсе на замещение должности главы администрации города победило 2 участника — Михаил Воронов и Янина Павленко. Всего в голосовании приняли участие 6042 человека. За Воронова отдали свой голос 665 человек, за Павленко — 5377. По результатам оценивания кандидатов конкурсной комиссией, Михаил Воронов набрал 62 балла, Янина Павленко — 79.

Далее уже голосовали депутаты ялтинского горсовета. За Воронова проголосовали 2 депутата, против — 11, воздержались — 3. За Янину Павленко отдали свои голоса 27 депутатов, не голосовал 1 депутат.

Всего в конкурсе хотели принять участие 4 человека: Сергей Бойцов, Михаил Воронов, Надежда Обухова и Янина Павленко, однако двое из них сняли свои кандидатуры с конкурса. Причем Обухова устроила еще и скандал в начале заседания.

Отметим, Павленко с 24 ноября занимала должность врио мэра курортной столицы Крыма, заменив на этом посту Артема Мальцева, который возглавил Ялту после смерти Ивана Имгрунта. Сам Мальцев не участвовал в конкурсе, но причин не называл.

Выступая во время конкурса Янина Павленко заявила, что в городе построят опреснительный завод для обеспечения водой населенных пунктов Большой Ялты. Напомним, что пока город получает воду всего по 3 часа утром и 3 часа — вечером, и подобные меры максимально необходимы Ялте. Кроме того, она рассказала о планируемых программах, которые позволят остановить отток молодежи из города. Также Павленко уверена, что необходимо спроектировать создание набережной Большой Ялты, которая протянется вдоль всего побережья ЮБК. Высказалась она и о застройке города:

«Ялта не безразмерный город, куда можно постоянно всовывать многоэтажки», — подчеркнула Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, с какими трудностями Янина Павленко может столкнуться на месте главы курортной Ялты.