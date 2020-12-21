Новость об установке икон на Крымском мосту оказалась фейком

Симферополь, 21 декабря. Новость о планируемой установке керамических икон из Гватемалы на Крымском мосту оказалась фейком. Данную информацию ФАН официально опровергли в пресс-службе Симферопольской и Крымской Епархии.

Согласно официальным данным, 3 января в Крым прибудут две керамические списки с иконы Святого Луки Крымского, привезенные из Гватемалы Они подарены настоятельницей монастыря святой Живоначальной Троицы «Лавра мамбре» игумении Инесс Айау Гарсиа (сербский патриархат). 13 декабря они были освящены Архимандритом Алексием, настоятелем Кронштадского Морского Никопольского собора в день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

«По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря 23 сентября 2019 года игуменье Инесс Айау Гарсия была передана в дар освященная икона святителя Луки Крымского от настоятельницы Свято-Троицкого женского монастыря игуменьи Евсевии. Игуменьи Инесс Айау Гарсиа в благодарность за святой дар выразила желание подарить Симферопольской и Крымской епархии керамические списки с этой иконы. Списки изготовлены в керамических мастерских монастыря. 30 ноября они были привезены в Москву», — рассказали в Епархии.

Встреча икон в Симферополе состоится 3 января 2020 года в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя. Передача состоится при поддержке сотрудников МИД России и сотрудников почетного консульства Никарагуа, открытого в Крыму 10 ноября 2020 года. Никакого крестного хода и установки икон у Крымского моста не планируется.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что из Гватемалы в Крым привезут две иконы, которые якобы установят на Крымском мосту, чтобы «защищать полуостров от коронавируса», а также проведут ради этого крестный ход. Сообщение быстро растиражировали многие издания, соцсети и телеграм-каналы.