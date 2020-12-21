Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть уникальное соединение Юпитера и Сатурна

Сегодня впервые почти за 800 лет произойдет самое яркое соединение в небе Юпитера и Сатурна. Лучше всего слияние планет будет видно после захода солнца, примерно, в 17:30 по мск (конечно, в зависимости от региона). Чтобы увидеть, как планеты станут визуально одной большой и яркой звездой, хотя между ними все равно будет 750 миллионов километров, необходимо смотреть на юго-запад. Это редкое явление продлится целый час ― до 18:30.

Более подробно об этом необычном астрономическом явлении рассказал в комментарии ФАН крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, само явление уникально, прежде всего, степенью визуального сближения планет.

«Если брать в целом, то, как говорят астрономы, сближения или соединения Юпитера и Сатурна бывают, в среднем, каждые 20 лет. Этот период легко можно обосновать исходя из периодов обращений Юпитера и Сатурна вокруг Солнца. Но при этом не каждые 20 лет планеты разделяет всего 6 угловых минут. Обычно, каждые 20 лет планеты сближаются до градуса. В градусе ― 60 минут, то есть расстояние между планетами в эти периоды в 10 раз больше, чем в 2020 году», ― сказал он.

Специалист добавил, что лучшие условия для наблюдения за «великим соединением» сложились в Крыму, на Кавказе, на юге Дальнего Востока. Причем этому есть научное объяснение:

«Планеты находятся сейчас в Козероге, к югу от небесного экватора. А это означает, что в южной части России они достигают большей высоты над горизонтом, чем в северной части. Высота светила над горизонтом ― одна из самых главных характеристик для наблюдения. Чем выше над горизонтом, тем меньше искажения и поглощения в земной атмосфере испытывает свет, исходящий от объекта, который мы регистрируем или видим на Земле», ― объяснил крымский астроном.

На фото ниже ― модель соединения, как это будет видно через телескоп. Моделирование астроном сделал с помощью программы Stellarium.

При этом Александр Якушечкин добавил, что само явление практически ничего не может дать исследователям космоса с научной точки зрения, но зато сможет привлечь внимание к небу.

«Это явление дает очень многое для всех нас, землян, так как, помимо визуальной красоты, оно еще дает повод говорить о космосе, привлекает внимание к астрономии, заставляет людей лишний раз посмотреть на звездное небо, что всегда очень важно. Помнить о том, что мы, земляне, живем на планете Земля, что нас окружают планеты, которые двигаются по своим орбитам, что есть космос, звезды, созвездия...» ― подытожил крымский астроном.

Для тех, кто пропустит соединение Юпитера и Сатурна, новым поводом взглянуть на звездное небо может стать всплеск активности обычно малоинтенсивного метеорного потока Урсиды. Это произойдет в ночь на 22 декабря и продлится 2-3 дня. Ученые пообещали, что будет яркое зрелище.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об арт-объекте, который недавно появился в Севастополе. Его уникальность в том, что его можно увидеть даже из космоса.