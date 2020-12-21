Осталось три месяца: у украинцев уже скоро начнут изымать земли в Крыму

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Принудительное отчуждение для иностранцев: украинцы лишатся земель в Крыму

Осталось три месяца: украинцы вскоре лишатся земли в Крыму

Украинцы в панике ищут способы сохранить недвижимость в Крыму, которую скоро начнут принудительно забирать

Всего три месяца остается у иностранцев, владеющих землей в Крыму, на распоряжение этим имуществом. Далее решать его судьбу будут судебные инстанции – после 20 марта 2021 года, согласно президентскому указу, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным юрлицам будет запрещено обладать на праве собственности земельными участками на приграничных территориях. На полуострове в перечень таковых территорий попали 19 из 25 муниципальных образований Республики и 8 из 12 муниципалитетов Севастополя. В деталях правоприменительной практики разбирался ФАН.

По данным госкомрегистра Крыма, на 1 октября 2020 года в ЕГРН было зарегистрировано порядка 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории. Подавляющее большинство из них ― граждане Украины. Кроме того, есть среди собственников-нерезидентов граждане и юридические лица Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Израиля и даже Австралии.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 201 и ст. 238 ГК РФ земельные участки, принадлежащие иностранцам и расположенные в приграничной территории, должны быть отчуждены. В противном случае право собственности на недвижимое имущество будет прекращено принудительно.

Проинформировать о том, насколько масштабно в настоящее время идет процесс переоформления прав собственности в госкомрегистре РК не смогли. Впрочем, о нарастающем ажиотаже вокруг этой темы корреспонденту ФАН рассказала адвокат Адвокатской палаты Республики Крым Александра Никитина.

«Вопросов задают с каждым днем все больше. Особенно много среди граждан Украины. Нерезиденты ищут способы сохранить свое имущество, консультируются в части перерегистрации его с украинских документов на российские. Это необходимо, чтобы оформить дальнейший переход права собственности.

Если такой переход права не оформить, то после 20 марта 2021 года исполнительными органами будет направлено уведомление о необходимости в указанные сроки провести процедуру отчуждения ― продать, подарить, отказаться. В случае бездействия собственника, последует исковое заявление ― дело будет передано в суд, по решению которого имущество будет продано с торгов», ― пояснила адвокат.

Решение суда можно будет обжаловать в течение одного месяца. Однако, произойти принудительное отчуждение может и без ведома самого собственника-нерезидента. В таком случае средства, полученные от продажи имущества, лягут на депозитный счет и будут дожидаться своего владельца.

В течение ближайших трех месяцев иностранные граждане могут провести отчуждение любым из законных способов, подав документы в одном из отделений МФЦ. Длительность процедуры ― 10 дней. Еще столько же понадобится в случае, если необходима предварительная регистрация собственности в российском правовом поле. За отчуждение своего права на имущество иностранному гражданину придется уплатить госпошлину: 2000 рублей для физических лиц и 22000 рублей ― для юридических лиц. Дополнительные расходы будут зависеть от того, каким способом будет происходить отчуждение.

«Если это будет сделка купли-продажи, то с нее придется уплатить НДФЛ. Если другая форма отчуждения, то там другие затраты. Может понадобиться экспертная или кадастровая оценка объекта недвижимости. Плюс необходимо будет оплатить нотариальные, юридические услуги», ― предупредила представитель адвокатской палаты Крыма.

Впрочем, денежный аспект беспокоит иностранцев куда меньше вопроса гарантий. Как сохранить контроль над имуществом в случае номинальной передачи права собственности? Ответить на него пока не готовы даже адвокаты. Даже договор долгосрочной аренды, который в качестве альтернативы предлагают иностранцам, может быть расторгнут по ряду обстоятельств.

Корреспондент ФАН пообщался Еленой Афанасьевой: женщина из Донецка владеет землей в Ялте, где построен ее дом, еще с 2002 года. Сюда она приезжала каждое лето с сестрой и сыном. Год назад получила паспорт гражданина ДНР, но пока не знает, позволит ли ей этот документ как-то по особому распорядиться своей землей. Сейчас вместе с специалистами ищет варианты, как можно по закону решить вопрос с правом собственности.

«У меня сын в прошлом году получил паспорт гражданина РФ. Скорее всего, будем оформлять землю и до на него. Это, как по мне, пока самый адекватный вариант. У моей знакомой подобная ситуация, но у нее нет на кого оформить землю или подарить. Она пока вообще не знает, что делать, и в панике ищет возможности решения вопроса», ― сказала Елена Афанасьева.

Интересным аспектом является и то, что запрет на владение коснется в том числе и долевой собственности. И здесь вмешательство судебных приставов может привести к неожиданным последствиям не только для нерезидентов, но и для самих крымчан – граждан РФ.

Представим ситуацию. В наследство от родителей детям достается домовладение, расположенное на земельном участке в одном из приграничных районов Крыма. Половина его, при этом, принадлежит гражданке РФ, проживающей в этом доме, а вторая часть – гражданину Украины, который в течение нескольких последних лет не поддерживает связь с сестрой. До 20 марта 2021 года этому гражданину необходимо произвести отчуждение своей доли, но совладелец бездействует. В результате, имущество выставляют на продажу на открытом аукционе, в ходе которого добросовестным приобретателем половины родительского дома может стать совершенно постороннее лицо.

По словам адвоката Александры Никитиной, какого-либо права преимущественной покупки в вопросах с изъятием имущества законом не предусмотрено. Хотя в судебном порядке совладелец такого имущества может попытаться доказать свое преимущественное право на приобретение доли в неделимом домовладении. Как бы то ни было, законом этот вопрос не регламентирован ― решение будет основываться исключительно исходя из судебной практики.

Как бы то ни было, заняться вопросом передачи прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях, иностранным гражданам, юрлицам и лицам без гражданства рекомендуют уже сегодня. Это не только предотвратит принудительное изъятие недвижимости, но и позволит произвести ее отчуждение на наиболее выгодных условиях.