В Крыму рассказали, кто из кандидатов может стать новым мэром Ялты

Ялта, 21 декабря. 22 декабря в Ялте состоится конкурс на замещение должности главы администрации города. В настоящее время обязанности главы администрации исполняет Янина Павленко. В конкурсе примут участие 4 человека: Сергей Бойцов, Михаил Воронов, Надежда Обухова и Янина Павленко. ФАН пообщался с крымским политологом, чтобы выяснить, кто может занять должность мэра города Ялта.

Что известно о кандидатах?

Надежда Обухова приехала в Ялту из Москвы. У нее есть весомый стаж муниципальной службы, причем 11 лет — на руководящих должностях, по образованию она юрист. В 2017 году Обухова уже участвовала в конкурсе на должность главы ялтинской администрации, однако тогда она не смогла обойти Елену Сотникову.

Надежда Обухова уже не раз высказывалась о нехватке парковочных мест в городе, предлагая возможные варианты частичного решения этой проблемы — замостить некоторые участки речки на центральных улицах Московская и Киевская и построить перехватывающие парковки за пределами города. Также она называла незаконное строительство в Ялте «большой проблемой».

Второй кандидат — Михаил Воронов. Он сейчас занимает должность заместителя начальника юридического департамента администрации Ялты. До этого он работал в этом же департаменте, но на должности начальника управления претензионно-исковой работы.

«Темная лошадка» в этом списке — Сергей Бойцов, о котором в интернете нет никакой информации. Удалось найти только двух полных тезок кандидата, однако никто из них отношения к Крыму не имеет, а один из них зарегистрирован на сайте для литераторов — там они публикуют свои стихи. На сайте администрации Ялты так же никакой информации о кандидате нет, да и в целом — зарегистрироваться для участия в конкурсе, по сути, может любой желающий.

Четвертый претендент — Янина Павленко, которая с 24 ноября занимает должность врио главы администрации Ялты. До этого она работала генеральным директором известного на весь мир винзавода «Массандра», недавно проданного дочерней компании банка «Россия» «Южный проект». Также Павленко с 2005 по 2015 год руководила заводом шампанских вин «Новый Свет». В декабре 2017 года компания «Южный проект» так же купила полный пакет акций завода. Кроме того, Павленко является советником главы Республики Крым Сергея Аксенова — именно он 13 ноября предложил Янине Павленко подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты.

Павленко уже успела запомниться местным жителям тем, что она сделала временно бесплатные муниципальные парковки, потому что они практически не приносили доходов в бюджет, скорее всего, из-за коррупционной составляющей.

Также она приняла непопулярное решение по введению графика подачи воды в Ялте из-за истощенных водохранилищ, которые питают город. При этом Павленко организовала установку в городе огромных емкостей с водой как для теплоснабжающих организаций и санаториев, так и для жителей курорта.

Неизвестно, почему не стал участвовать в конкурсе Артем Мальцев — именно он возглавил Ялту в октябре, после смерти мэра Ивана Имгрунта от осложнений на фоне коронавируса.

Павленко — главный кандидат

По мнению крымского политолога Ивана Мезюхо, Янина Павленко является главным претендентом на должность главы администрации города Ялта. Эксперт считает, что ее оппоненты по конкурсу на замещение должности главы администрации участвуют, чтобы в будущем занять какие-то должности на муниципальной службе.

«Только Янина Павленко проводит масштабную подготовительную работу для занятия должности главы исполнительной власти. Поэтому во многом, наверное, результаты конкурса уже предопределены — в этом нет ничего удивительного. Я думаю, что и сама Павленко понимают, что она является главным претендентом на эту должность, в связи с чем она уже, скорее всего, занята стратегическим планированием на будущее», — заявил собеседник издания.

Также он добавил, что вряд ли органы республиканской власти и ялтинцы будут давать много времени Янине Павленко, чтобы вникнуть в суть работы, поэтому времени на передышку у нового главы администрации не будет. При этом политолог отметил, что местное сообщество уже воспринимает Павленко как полноценного руководителя.

«Янина Павленко — командный человек, по крайне мере так о ней говорят многие люди, с которыми она работала, в том числе, с которыми я немного знаком лично. Я думаю, что у нее есть все шансы, чтобы стать сильным мэром Ялты. Сегодня она пользуется поддержкой республиканских властей, теперь ей надо заручиться поддержкой ялтинцев и местного депутатского корпуса. Уверен, что ей это под силу», — заявил Иван Мезюхо.

При этом политолог подчеркнул, что любому главе администрации Ялты будет достаточно сложно работать после Ивана Имгрунта, который пользовался определенной общественной поддержкой в курортной столице Крыма, поскольку завоевать такую поддержку достаточно сложно.

Напомним, 18 октября умер глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Он был госпитализирован в симферопольскую больницу с пневмонией. После чего врио администрации Ялты был назначен Артем Мальцев — муж сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. До этого Мальцев возглавлял Торгово-промышленную палату Республики Крым.