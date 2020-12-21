Крымский Дед Мороз с 40-летним стажем раскрыл, кем подрабатывает летом

Алушта, 21 декабря. Крымская Алушта ускоренными темпами готовится к новогодним праздникам. В День Святого Николая в городе должна была засверкать вся новогодняя иллюминация. Но некоторые объекты еще не готовы, поэтому сроки сдачи праздничных инсталляций сдвинуты вперед. В этом году световое оформление представляет собой точечные инсталляции на городских площадках. Также, кроме традиционной центральной елки, планируется растянуть сверкающий в огнях шатер, который накроет всю центральную площадь Советскую.

Прогулочные зоны города уже украшены светящимися шарами на деревьях. Праздничная конструкция «Часы» и пятиметровый Дед Мороз установлены на центральной набережной. На въезде в город гостей приветствует яркая и эффектная зона «С Новым годом, Алушта, 2021». В этом году город сверкает как никогда. Накануне дня Святого Николая без народных гуляний состоялось торжественное открытие городской елки. Глава администрации Галина Огнева вместе с дедом Морозом и Снегурочкой традиционно зажгли новогоднюю красавицу.

Снегурочки в Алуште периодически меняются, а вот Дед Мороз уже на протяжении 40 лет один и тот же. Алексей Азимцев — уважаемый алуштинец большую часть своей жизни посвятил театральному искусству. Образ Деда Мороза для него любимый и важный. Взгляд, голос, манеры — все настоящее. Такому Деду Морозу хочется верить.

Алексей Азимцев поделился с корреспондентом ФАН своими секретами.

— Верят ли современные дети в Деда Мороза?

— Современные дети — они, в общем-то, такие же, как и раньше. Одни верят, другие не верят. Как ни странно, но есть такие, кто и в четыре года не верит. А бывает и в десять — продолжают. У меня был случай: я поздравлял одну девочку с Новым годом в течение нескольких лет. Она каждый год меня ждала и искренне верила. А верить надо. Вот, кто верит в чудеса, тот чудеса и получит.

— На вас возложена большая миссия, как вам удается все успевать?

— Миссия, конечно, большая, но все я, к сожалению, и не успеваю. Но стараюсь как можно больше людей поздравить с праздником. За это я люблю городские массовые гуляния, которых в этом году, к сожалению, не будет.

— Что будете делать в этом году? Из-за карантина все Деды Морозы остались без работы?

— Грустно, конечно. Жаль, что не будет моих любимых городских утренников для одаренных детей, льготников, многодетных... Таких елок не будет. В новогоднюю ночь поздравлю своих близких и буду дома.

— Чем вы занимаетесь летом?

— Работаю водителем троллейбуса. Я всегда среди людей, поэтому прекрасно вижу, что у нас в Алуште происходит, кто чем занимается и кто какие желания хочет, чтобы у них исполнились. В этом году на новогодние праздники буду ездить в костюме Деда Мороза и поздравлять всех с наступающим Новым годом. А летом я незаметный, такой же, как и все.

— Что сами хотели бы получить в подарок на Новый год?

— Это, наверное, самый сложный вопрос... Нет, я знаю, что хочу, но я считаю, что у меня есть всё в этой жизни. Потому что я верю в чудеса, они всегда исполняются. Я хочу, чтобы мое здоровье позволило мне доработать Дедом Морозом до 50-летнего стажа. Для меня этот образ очень дорог. Я им живу. Это большая радость, что 40 лет назад я в первый раз надел костюм, бороду и стал радовать и поздравлять людей. Я дарю радость и получаю ее взамен.

Ранее ФАН рассказывал, сколько в Крыму зарабатывают Деды Морозы со Снегурочками на утренниках и корпоративах.