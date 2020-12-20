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Крымские дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря

Крымские дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря
Судак, 20 декабря. Крымские дайверы из Судака впервые решились на установку новогодней елки на дне Черного моря. Накануне они погрузились в праздничных костюмах под воду и нарядили дерево специальной водонепроницаемой гирляндой, которая светилась и в таких экстремальных условиях. 

После установки елки дайверы сели вокруг нее, символично отметив наступление Нового года. Такой ночной импровизированный праздник в Крыму проводят впервые, ведь традиционно в декабре Черное море неспокойное, погружение осложняется отсутствием видимости.

Сейчас же на полуострове нет ветра и штормов, на улице +2 градуса, вода — около +10 градусов.

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