Крымские дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря



Судак, 20 декабря. Крымские дайверы из Судака впервые решились на установку новогодней елки на дне Черного моря. Накануне они погрузились в праздничных костюмах под воду и нарядили дерево специальной водонепроницаемой гирляндой, которая светилась и в таких экстремальных условиях.

После установки елки дайверы сели вокруг нее, символично отметив наступление Нового года. Такой ночной импровизированный праздник в Крыму проводят впервые, ведь традиционно в декабре Черное море неспокойное, погружение осложняется отсутствием видимости.

Сейчас же на полуострове нет ветра и штормов, на улице +2 градуса, вода — около +10 градусов.

