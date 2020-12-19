Системные нарушения в транспортной сфере заставляют главу Крыма действовать жестко





Проблемы с общественным транспортом в Симферополе, как выяснил ФАН, носят системный характер. Каждые несколько лет главе Крыма приходится принимать серьезные решения в отношении управленцев, отвечающих за городские перевозки. 18 декабря Сергей Аксенов заявил, что более 60 единиц новых автобусов, закупленных в 2018 году, были разобраны на запчасти.

«Выделены деньги на ремонт техники, которая, к сожалению, в Симферополе прежним руководством МУП «Горавтотранс» была развалена. Из 148 новых автобусов 68 под стенкой стояли. Сейчас прокуратура и МВД занимаются установлением всех виновных. Разукомплектовали новую технику, которую два года назад получили, на запчасти», — сказал Аксенов.

По этому делу директор МУП «Горавтотранс» Игорь Дюков уже вызван в прокуратуру полуострова для дачи объяснений по состоянию автопарка.

Стоит отметить, что это не первый инцидент, связанный с укомплектованием автобусного парка в городах Крыма. Как говорят общественники, опрошенные ФАН, системный беспредел в сфере закупок автобусов и их распределения всплывает в крымских городах чуть ли не каждый год. И главе Крыма приходится постоянно принимать серьёзные решения по отношению у руководителям направлений.

Так, 23 октября 2019 года глава Республики уволил директоров ГУП «Крымастотранса», ГУП «Крымские морские порты» и «Крымтроллейбус». Комментируя эти увольнения, Аксенов заявил, что руководители указанных организаций были сняты с должностей по причине неэффективности их работы. Руководителем «Крымавтотранса» до этого момента являлся Юрий Рыжкин, «Крымтроллейбуса» — Николай Остюченко, «Крымских морских портов» — Сергей Квасов.

Еще ранее, 9 июля 2019 года также был уволен директор ГУП «Крымавтотранс» Игорь Коробчук. По словам Сергея Аксенова, Коробчук не справился со своими обязанностями. Глава Крыма заявил, что его поручения не были выполнены, и «подсадчики» как работали, так и работают. В связи с этим Глава попросил Игоря Коробчука написать заявление на увольнение.

«Я сказал, чтобы господин Коробчук написал заявление. Он написал заявление. К сожалению, мои команды выполнены не были. Подсадчики на всех автостанциях как работали, так и продолжают работать. И в ночное время работали. Плевать все хотели на законодательство. Никто не стесняется. Это все происходит открыто, на глазах у граждан. Граждане страдают, в первую очередь. Мы все это делаем в их интересах», — констатировал Аксенов.

Также в ГУП «Крымтроллейбус» 4 ноября 2015 года возникла угроза забастовки из-за систематических невыплат заработной платы сотрудникам.

По словам Валерия Зайкина, возглавлявшего в то время ГУП «Крымтроллейбус», причиной забастовки стала большая задолженность по заработной плате сотрудникам: «Крымтроллейбус» не заплатил работникам деньги за три месяца. Ситуация разрешилась после вмешательства Главы Крыма Сергея Аксенова, пообещавшего что Минфин Крыма зачислит деньги на счета водителей в течение дня, закрыв таким образом задолженность предприятия.