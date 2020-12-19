Директора «Горавтотранса» в Крыму вызвали в прокуратуру из-за 70 разобранных автобусов

ФАН выяснил подробности ситуации в Крыму с несколькими десятками новых автобусов, которые разобрали на запчасти.

По словам источника, директор МУП «Горавтотранс» Игорь Дюков был вызван в прокуратуру полуострова для дачи объяснений по сути состояния автопарка. Он пояснил, что пришел на должность 30 марта 2020 года, до этого МУП «Горавтотранс» возглавлял Игорь Титаренко. Судя по объяснениям Дюкова, автопарк уже был в печальном состоянии. В нерабочем состоянии находились 55 автобусов, большинство из них марки «Лиаз».

В момент передачи хозяйства предприятия специалисты составили акты приемки-передачи, в которых было отражено техническое состояние автотранспорта. Пока по факту плачевного состояния автопарка проводится прокурорская проверка, уголовные дела не возбуждались.

Об этой ситуации сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства, при которых около 70 новых автобусов муниципального транспортного предприятия Симферополя оказались разобраны на запчасти вместо того, чтобы быть в строю на городских маршрутах.