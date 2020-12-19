Политолог объяснил ФАН, почему Запад не хочет признавать Крым частью России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции призвал представителей западных государств отстать от жителей Крыма и признать демократичность возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Отвечая на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга, Путин заявил:

«Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? За что их наказывать? Если это не «аннексия», а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить их в покое, так же как и претензии к России».

ФАН выяснил у крымского политолога Ивана Мезюхо, почему Запад продлевает санкции против России за воссоединение с Крымом. По его словам, во многом антикрымские санкции Запада носят демонстрационный характер, а продлевая их так называемый западный блок государств просто демонстрирует свою внешнеполитическую антироссийскую позицию:

«Руководство западных государств понимает, что Крым больше никогда не будет в составе Украины. Более того, я уверен в том, что высокопоставленные чиновники США и ЕС осознают, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией в соответствии с волей жителей полуострова».

Тем не менее, добавил Мезюхо, продление антикрымских санкций также связано и с внутриполитическими вопросами, если говорить про Европейский союз. Внутри ЕС достаточно регионов, которые хотели бы отделиться от тех государств, в границах которых они сейчас находятся. Достаточно лишь вспомнить относительно недавнюю ситуацию с Каталонией или Шотландией, когда там проводился референдум — в то время Великобритания входила в состав Евросоюза.

«Кроме того, сегодня ряд западных государств в связи с избранием на пост президента США Джо Байдена рассчитывает вернуться к привычной парадигме отношений с российской стороной. Поэтому очевидно, что в ближайшем будущем будет нарастать напряжение во взаимоотношениях Запада и России. В этом смысле Запад будет пытаться использовать крымскую тему не просто для демонстрации своей позиции, но и оказания какого-то давления на Москву. Тем не менее, что бы ни делал Запад, это не изменит мнение жителей Крыма, которые верны своему историческому выбору после референдума», — подчеркнул собеседник издания.

Также Иван Мезюхо поделился мнением, какую роль в будущем может сыграть полуостров в отношениях Российской Федерации и Украины:

«Крым, в силу своего географического положения и сложного исторического пути, может стать местом для будущих встреч лидеров России и Украины или украинских земель. Думаю, что полуостров может стать неким мостом дружбы между странами», — подытожил собеседник.

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