В Ялте наконец начали решать проблему с пробками по всему городу

Ялта — один из самых загруженных курортных городов Крыма. Здесь очень узкие улицы и очень большой поток машин, особенно летом, когда количество туристов возрастает в десятки раз.

В связи с этим местные власти приняли решение оптимизировать автомобильное движение в городе таким образом, чтобы и пешеходам, и автолюбителям было комфортно перемещаться по городу.

На днях решилась «судьба» автомобильного движения по улице Чехова, где до сих пор было хаотичное перемещение и пешеходов, и автомобилистов, из-за чего там часто были пробки. Путем опроса местных жителей был составлен план движения по данной улице. Теперь одна ее часть будет только пешеходной — там нельзя будет парковать автомобили, а вторая — проезжей — там нельзя будет останавливаться.

Решено было сделать на этой улице одностороннее движение, открыв проезд на улицу Боткинская, которая ведет к центральной дороге города. Последние годы этот проезд был закрыт для авто. Также с 22:00 до 6:00 будет запрещен подвоз товаров в магазины, чтобы не мешать движению.

Корреспондент ФАН посетил улицу Чехова, на которой уже нанесена часть разметки, обозначающей, как будет организовано движение в этом районе. Пока еще установлены не все знаки и нарисована не вся разметка, поэтому автомобили пока паркуются на стороне для пешеходов. Однако после завершения всех работ этого уже не будет. Также удалось пообщаться с местными жителями.

«Я очень рада, что в Ялте наконец-то начинают заботиться о пешеходах. Улица Чехова у нас давно требовала подобных перемен, потому что передвигаться людям тут не безопасно, особенно мамочкам с колясками — постоянно ездят машины, приходиться постоянно прятаться в разные углы, чтобы пропустить автомобиль, потому что не всегда хватает места из-за припаркованных авто», — рассказала прохожая.

«Ну, поступили явно правильно, что решили сделать движение здесь так, как это видят сами местные автомобилисты. Уверен, что это отличное и практичное решение для всех», — добавил еще один пешеход.

Кроме того, осенью на двух особо загруженных улицах появились светофоры для контроля хаотичного движения пешеходов на нерегулируемых переходах. Речь об улице Боткинская, где есть пешеходный переход с Пушкинской аллеи на набережную, и улице Рузвельта, где находится переход с набережной к Графскому проезду. В этих местах постоянно были пробки.

Отметим, что пробки в Ялте на данный момент решаются только за счет организации дорожного движения, поскольку узкие городские улицы не позволяют расширить дороги. Однако уже в 2021 году начнется строительство дороги, которая соединит трассу «Таврида» и Ялту. В 2023 году в рамках федеральной целевой программы будет построен объезд двух городов — Ялты и Алушты. Это позволит транзитному транспорту идти в обход курортных городов и не затруднять там движение, создавая пробки.

Кроме того, власти Ялты с 5 декабря официально приостановили взимание платы на платных муниципальных автостоянках. В городе планируется установить автоматизированные парковочные места, поскольку бюджет Ялты не наполняется в полной мере за счет деятельности платных парковок. Об этом ранее сообщила врио главы города Янина Павленко.

По данным Павленко, в 2019 году бюджет Ялты получил чуть более 450 тысяч рублей от работы 23 платных парковок в городе, то есть каждая из них приносила около 1,6 тысяч рублей в месяц или 54 рубля в сутки. Очевидно, что не все деньги доходили в бюджет. Сейчас же в городе будут установлены автоматические паркоматы, которые исключат коррупционную составляющею.

Сейчас официальный тариф на платных парковках города составляет 50 рублей/час. Для льготников — инвалидов I, II, III групп, ветеранов Великой Отечественной войны есть бесплатные места — 10% от общего количества парковочных мест.

Отметим, что после запуска движения по Крымскому мосту количество туристов на собственных авто увеличилось в разы — только за два месяца с 1 июня по 30 августа 2020 года по мосту в сторону полуострова проехал почти 1 млн машин. Рекорд трафика был зафиксирован 15 августа — тогда по Крымскому мосту проехало более 36 тысяч автомобилей за сутки.