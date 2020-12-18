Жители Крыма показали на видео прорыв теплосети в Ялте

Из-за возросшей нагрузки на теплосети и трубы водоснабжения в крымских городах начались периодические прорывы на сетях. Сейчас, когда все горожане пытаются уложиться в отведенные часы пользования водой, эти случаи участились.

Так, на днях в Симферополе на улице Нижнегоспитальная произошел серьезный прорыв трубы, вода растеклась по всей улице. К счастью, магистральный водопровод оказался цел, а причиной утечки стала пробитая труба частного абонента, которую позже отремонтировали.

В пятницу же, 18 декабря, прорыв теплосети произошел в Ялте на пересечении улиц Рузвельта и Игнатенко. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как горячий пар поднимается через канализационные люки.

Как сообщили ФАН в аварийной службе города, заявка была подана тогда же утром, ее передали в ГУП «Крымтеплокоммунэнерго». Там же пообещали отремонтировать все за несколько часов в зависимости от сложности работ. Предположительно, прорыв произошел из-за перепада температур в изношенных трубах. К вечеру, как рассказали ФАН местные жители, все было восстановлено.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что решить проблему водоснабжения Крыма можно за счет пресных вод в Азовском море.