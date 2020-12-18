Водными заложниками не станут: как решаются проблемы вододефицита в Крыму и на Кубани

В Крыму и Севастополе, а также в Новороссийске и Геленджике уже который год наблюдаются проблемы с водоснабжением населения. На решение проблемы вододефицита на юге страны правительство России направляет колоссальные средства. Москва выделила почти 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по надежному водоснабжению Республики Крым. ФАН уже подробно рассказывал, как и на что потратят эти деньги на полуострове.

Также ведется работа по водообеспечению Краснодарского края. Подробнее в том, какие меры реализованы на данный момент, разбирался корреспондент ФАН.

Краснодарский край

В Новороссийске и Геленджике еще с прошлого года начали решать проблему вододефицита. В частности, как выяснил ФАН, в Геленджике до конца года в границах Дивноморского водозабора (основной источник города) будет проведена оценка перспективных запасов воды. Геологическую разведку проведет ОА «Южморгеология».

Кроме того, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Новороссийске уже построили две водопроводные насосные станции. Также он заверил, что водоснабжение этих городов улучшится в 2021 году, так как идет работа по модернизации Троицкого группового водопровода, который сильно изношен:

«В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации — выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета. Уже ввели два новых участка, в 21 и 22 году введем еще 3 протяженностью 36 километров».

Севастополь

В Севастополе тоже комплексно решают проблему вододефицита. После посещения города-героя в ноябре вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который попросил ускорить работы на объектах, губернатор Михаил Развожаев еще серьезнее призвал ответственных за эту сферу поторопиться. Как итог ― город уже скоро начнет получать воду из Кадыковского карьера: его запустят на 2 недели раньше запланированного срока, то есть 19 декабря. Все благодаря военным строителям.

«Это дополнительно позволит нам порядка 15 тыс. кубических метров в сутки экономить из Чернореченского водохранилища. Мы приблизим потребление к 50 тыс. в сутки из Чернореченского. Таким образом, мы сбалансируем потребление воды до достройки нашего основного объекта на Бельбеке и начала пополнения паводковыми водами», — прокомментировал ситуацию губернатор Севастополя.

В Севастополе пока что ни на день не отключали воду и не вводили графики. Губернатор при этом поблагодарил президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, его заместителя Тимура Иванова и вице-премьера Марата Хуснуллина за помощь в оперативном решении проблем водоснабжения жителей города-героя и реализации масштабных проектов.

Отметим, что несколько дней назад, 15 декабря, город начал брать воду небольшими партиями из резервного водоема у горы Гасфорта в размере 10 тысяч кубометров, чтобы сохранить водоем для водных видов спорта. Такие меры позволят экономить воду Чернореченского водохранилища — основного водохранилища, от которого питается Севастополь.

Ялта

Сегодня курортная Ялта живет в режиме жесткого ограничения воды. В начале недели врио мэра Ялты Янина Павленко заявила о том, что для обеспечения водой местных жителей будут использовать водопады. Скважины, каптажи и водопады — на южном берегу Крыма могут использовать все возможные источники водоснабжения.

«Нынешние водопады полноводными не назовешь. В прошлом году, когда мы ходили по туристическим маршрутам, воды было гораздо больше», - говорит Наталья, генеральный директор туроператора «Инвест-тур».

Тем не менее, водопады могут напоить целые поселки, городские районы. Самый высокий водопад Крыма Учан-Су питает озеро Могаби. Одноименный источник не использовали с 70-х годов. Его обещают запустить до конца декабря.

«На территории «Могаби» уже установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Кроме того, дополнительные источники будут использоваться для обеспечения пгт. Симеиз и пгт. Форос. Планируем запустить их к концу декабря», - рассказал ФАН врио «Водоканал Южного Берега Крыма» Алексей Григорьев.

Источник «Могаби» даст дополнительно 850 тысяч кубов воды и будет обеспечивать три западные части города Ялта. В среднем эти районы используют не более 2,6 тыс. м3 воды в сутки.

В Крыму всегда использовали Массандровский водопад как источник водоснабжения. После последних дождей он наполнился, и на сегодняшний день его объем позволяет жителям поселка Массандра обходиться без введения графика подачи воды.

Симферополь

Сейчас столица Крыма в основном питается из артезианских скважин, потому что основные водохранилища сильно истощены. По данным главы ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, на этой неделе в городе закончатся работы по строительству водовода, который проведет воду из скважин с запада полуострова до самых южных районов крымской столицы.

По его словам, сейчас Симферополь получает артезианской воды больше, чем поднимает из оставшихся запасов Симферопольского и Партизанского водохранилищ.

«На сегодняшний день у нас с западного направления перекачивается 65 тысяч кубов воды, подъем с водохранилищ всего 55 тысяч кубов. Мы уже однозначно качнулись в сторону того, что Симферополь получает артезианской воды больше, чем с водохранилищ поверхностного стока», — заявил недавно Баженов.

Известно, что власти Симферополя планируют к 1 апреля завершить все плановые буровые работы на водозаборах. По предварительным оценкам, в общей сложности город сможет получать 110 тысяч кубометров воды из скважин.

Ранее ФАН сообщало об идее использования воды из «Марсианского озера» в селе Скалистое, которое может улучшить водоснабжение близлежащих населенных пунктов Бахчисарайского района.

Напомним, ранее на прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма и Севастополя, Геленджика и Новороссийска, а также других регионов, которые столкнулись с нехваткой пресной воды, будет обязательно решена. По его словам, государство выделяет соответствующие средства, и экономить на этом никто не намерен.

Также Путин сообщил, что, согласно последним данным, проблему водоснабжения Крыма можно решить за счет собственных запасов воды и запасов на прилегающих к полуострову территориях. Речь идет о скважинах с пресной водой в Азовском море.