Хитрые договоренности и непонятные фирмы: что происходит в похоронной сфере в Крыму



Симферополь, 18 декабря. Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6 подала заявку на поиск подрядчика для организации вывоза тел умерших из больницы и доставки их в морг. Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Стоимость перевозки одного тела ― 2 300 рублей. Максимальная цена контракта, которую установил заказчик ― 506 тысяч рублей за год. То есть следующем году из этой больницы планируется перевезти в морг порядка 220 тел умерших людей. На это отреагировали некоторые симферопольцы, заявив, что таким вопросом должна заниматься не больница, а городские власти.

Кто же должен заниматься вывозом тел умерших ― больница, муниципалитет или сами родственники, выяснял корреспондент ФАН.

«Перевозка тел должна осуществляться специализированным санитарным транспортом. Ни скорая помощь, ни такси этим не занимаются», ― прокомментировали ФАН сотрудники больницы.

В Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» (с изменениями на 8 декабря 2020 года), говорится о перевозке в морг, но только военнослужащих: «оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации)... производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу).

Про организацию вывоза тела из больницы корреспонденту ФАН рассказала жительница Симферополя Светлана Никитина.

«Наша бабушка скончалась от осложнений перенесенного инсульта в больнице в Симферополе. После констатации и подписания бумаг, нас в тот же день попросили забирать ее самим. Была назначена дополнительная экспертиза причины смерти, и необходимо было перевезти бабушку в морг, нам объяснили, что мы должны это сделать самостоятельно. Для этого мы обратились в ритуальные услуги, и забирали ее с помощью специального автомобиля, который похож на скорую помощь, но он без маячков и на борту написано «груз 200», — рассказала жительница Симферополя.

Она добавила, что перевозка тела в конечном итоге стала одним из пунктов в комплексе услуг похоронного агентства, поэтому назвать точную ее стоимость родственнице умершей сложно.

В этот и скрывается общая для России проблема, рассказал ФАН владелец крымского крематория и эксперт в области похоронного дела Михаил Ремез. По его словам, по закону перевозку тела умершего из квартиры, улицы или больницы должна выполнять специализированная муниципальная служба.

«Это абсолютно бесплатно для родственников, которые не могут себе это позволить финансово. Кроме перевозки ими же должно осуществляться погребение. После осуществления данных услуг, службе выделяются потраченные средства из муниципального бюджета», — говорит Ремез.

Однако чаще всего за телами умерших приезжают сотрудники частных похоронных агентств, ведь именно их контакты навязывают родственникам, которые в горестные минуты не особо хотят думать о законах.

«Сейчас эта ситуация в стране и в Крыму никак не регламентирована. У нас в 90% случаев смерти назначается судебно-медицинское освидетельствование для определения причины смерти человека. Это значит, что необходимо тело доставить в морг. По закону, оплачивать эту перевозку должны не родственники, а та структура, которая дала распоряжение и направила на экспертизу. Однако у нас до сих пор нет определенного понятия, кто из ритуальных агентств должен и может этим заниматься, и каким образом должны заключаться договорные обязательства между государственными структурами, например полицией или врачами, и похоронщиками. Именно поэтому чаще всего эта перевозка оплачивается родственниками», — сказал Ремез.

Отметим, что похоронный бизнес весьма запутанная и тяжелая тема, всегда связанная с криминалом и коррупцией, которую пока не удается искоренить. В сентябре 2020 года в в Москве задержали бизнесмена Андрея Игнатьева, руководившего «Ялтинской похоронной компанией». Эту компанию создавали власти Крыма, чтобы сделать похоронные услуги в регионе более доступными. На деле же похоронщики навязывали людям дополнительные услуги и требовали за каждый пункт десятки тысяч рублей. Сам Игнатьев обвинял во всем частников, «мимикрирующих под муниципальные службы».





Михаил Ремез добавил, что многие похоронные агентства готовы официально и бесплатно заниматься перевозкой тел, ведь это прямой доступ к информации о смерти, а значит — новый заказ на другие, сопутствующие услуги:

«Определить, кто именно из похоронных агентств может заниматься такой перевозкой должен муниципалитет, но этого у нас в Симферополе не сделано».

Именно поэтому сейчас действуют «устные договоренности», чаще всего в этом скрыты коррупционные составляющие. Порядок в этой сфере должен навести новый закон «О похоронном деле», который 27 ноября только поступил на рассмотрение в Государственную Думу России. Он определит способ контроля за деятельностью похоронных контор. Документ «устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица при осуществлении деятельности в сфере похоронного дела», говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта, депутат ГД Антон Жарков отметил, что законодательные нормы, регулирующие сферу ритуальных услуг, не менялись с 1996 года, и поэтому требуется регулирование отрасли.

«Эта сфера деятельности вообще не регламентировалась уже практически 25 лет, и настало время законодателям очень серьезно обратить внимание на сферу услуг в отрасли похоронного дела», — рассказал он.

Проект закона начнут рассматривать уже в начале следующего года. Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму начали делать картонные гробы для кремации и захоронения умерших

