«Каменным грибам» в Крыму присвоят статус памятника природы

Ялта, 18 декабря. В 2021 году в Крыму планируют создание четырех особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом ФАН рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма. В частности, в Сакском районе появится государственный природный заказник «Каламитский» и «Ойбургское», а в Симферопольском районе — дендрологический парк «Печенкина» и памятник природы «Каменные грибы».

В декабре этого года в Крыму на 243 га вблизи поселка Наниково у Феодосии создали особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения — государственный природный заказник «Озеро Бараколь».

«Территория Баракольской котловины является уникальной, не имеющей аналогов в предгорном и горном Крыму. Четыре вида местных растений занесены в Красную книгу РФ и семь видов — в Красную книгу Республики Крым. Также краснокнижными считаются 35 встречающихся здесь животных», — добавили в Минэкологии.

В незасушливые годы и сезоны дождей на днище котловины образуется мелководное озеро. В нем находят пристанище 113 видов птиц, земноводные и пресмыкающиеся. Летом и в нынешнее засушливое время водоем пересыхает и превращается в растрескавшейся солончак или отдельные лужи с солью.

Среди негативных факторов, воздействующих на территорию заповедника, в министерстве отмечают распашку земли, в результате которой в заповедник поступают нитраты с виноградников, сточные воды поселка и с законсервированной свалки мусора. На берегах пасут скот, охотятся, через территорию заказника проходят неорганизованные грунтовые дороги.

«Придание Баракольской котловине заповедного статуса в дальнейшем будет способствовать формированию экологической сети ООПТ Восточного Крыма», — говорит заместитель министра экологии Крыма Алла Архангельская.

Сегодня на территории Крыма расположено семь особо охраняемых природных территорий федерального, 192 ООПТ регионального и 1 ООПТ местного значения. Среди них 2 государственных природных заказника федерального и 42 госзаказника регионального значения, общая площадь которых составляет более 100 тысяч га. Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал, сколько придется заплатить туристам за посещение заповедников Крыма.