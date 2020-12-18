В Крыму удивились скорости бесплатного интернета в Ялте

Ялта, 18 декабря. В курортной столице Крыма появился бесплатный интернет на набережной и в других центральных районах города, а именно: в скверах на ул. Садовая, на ул. Ломоносова, в Пионерском парке, на улице Васильева и на площади Советская. Это поможет туристам ориентироваться в городе, поскольку многие не покупают местные сим-карты для подключения к мобильному интернету во время отпуска.

Как сообщил начальник департамента экономического развития администрации города Эдуард Онацкий, бесплатный интернет «раздают» в рамках реализации проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». По его словам, в следующем году возможность подключиться к интернету бесплатно появится еще в шести важных курортных зонах, включая Симеизский и Годлевский парк, который находится в Алупке.

Корреспондент ФАН проверил скорость и качество бесплатного интернета на набережной Ялты. Интернет-соединение оказалось качественным и без перебоев, его скорости хватает как для просмотра видео, так и для отправки сообщений. Загрузка файлов тоже проходит достаточно быстро, однако в игры при такой скорости уже не поиграешь.

Впрочем, скорость бесплатного интернета в Ялте все равно удивляет, поскольку она позволяет выполнить основные задачи на отдыхе — связаться по мессенджерам с родственниками или друзьями, а также посмотреть на карте нужные места и маршруты.

Ранее ФАН рассказывал, что лихач на автомобиле Audi поставил новый скоростной рекорд на Крымском мосту.