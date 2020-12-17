В Севастополе появился арт-объект, который увидят даже из космоса

Севастополь, 17 декабря. Огромный арт-объект появился на территории одного из подразделений Севастопольского госуниверситета. Площадь объекта порядка 6000 квадратных метров.

Ранее на этой территории находилось военно-морское училище, которое готовило специалистов по ядерным реакторам подводных лодок. Художники вдохновились морской тематикой и использовали ее при нанесении рисунков.

Теперь человек, спускающийся на площадь, будет видеть не серый асфальт, а замысловатые и витиеватые трубы в морском стиле, по которым сможет выбрать свой маршрут для прогулки. В рисунке есть различные зоны и дорожки, места для бега, игр и активного времяпрепровождения.

Художники работали в стиле стрит-арт, краску наносили пульверизатором, используя последние направления этого искусства. Фасадная краска должна продержаться не менее 5 лет. Постоянно работали три художника, которым помогали местные жители. Работа заняла 15 дней (несколько раз шел дождь и приходилось выжидать по несколько дней, когда земля подсохнет). Всего на создание объекта художники потратили 800 литров краски.