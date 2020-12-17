В Крыму готовят прорывные инвестпроекты для развития туротрасли

Симферополь, 17 декабря. Пандемия COVID-19 не помешала планам развития туристической отрасли в Крыму и реализации инвестпроектов различных направлений ─ от обустройства пляжей до строительства гостиничных комплексов. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в рамках X Всероссийского туристского форума «Открытый Крым». Подробности ─ в материале ФАН.

«Туристическая отрасль справилась с вызовами 2020 года, и это означает, что мы можем работать эффективно с высокой загрузкой не пять месяцев, а как минимум восемь-девять, а с учетом развития инфраструктуры — все 12. Отрасль показала рекордные результаты в августе и сентябре по туристическому потоку, по поступлениям в бюджет, по валовому доходу. При этом не допустив серьезных срывов или проблем на протяжении всего сезона», ─ сказал Вадим Волченко.

Также он добавил, что Крым продолжает развивать туристическую сферу и готов к взаимодействию с новыми инвесторами.

«Сейчас мы наблюдаем «бум» спроса на запад и северо-запад Крыма ─ Черноморский район, Сакский район и т.д. В этих районах если не прорывное, то достаточно эффективное развитие — реализуется большое количество инвестпроектов от обустройства пляжей до строительства гостиничных комплексов. В том числе на территории туристических кластеров, где инфраструктура подводится за счет государства», ─ сказал Вадим Волченко.

И там же запланировано создание еще одного кластера на территории порядка 500 га ─ сейчас проходит предпроектная подготовка. На такой территории возможно строительство отелей с общим номерным фондом до 20 тысяч, которые могут принять до 40 тысяч туристов.

«Для региона это рабочие места как в объектах размещения, так и в возможных инфраструктурных объектах ─ общепит, торговля, аквапарки и проч. При условии круглогодичной ритмичной работы ─ это 60 тыс. человек ─ это новый город», ─ заявил Вадим Волченко.

Также отвечая на вопрос корреспондента ФАН о перспективах развития туристической отрасли в северо-западной части крымского полуострова, министр отметил, что на сегодняшний день уже есть инвесторы, готовые реализовывать на этой территории свои проекты, и со стороны министерства они получат полную поддержку.

Напомним, что в ходе десятого юбилейного туристского форума «Открытый Крым» Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии экологического туризма в Крыму.