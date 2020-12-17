В  Крыму рассказали, как COVID-19 повлиял на работу аэропорта Симферополя в 2020 году

Уходящий год стал нелегким испытанием для всех людей и отраслей жизни. Пострадали в той или иной степени промышленность, бизнес и государственные предприятия. Нарушился привычный уклад всех сфер. В аэропорту Симферополя подвели итоги года в комментарии для ФАН и рассказали о пассажиропотоке, а также о проблемах, с которыми пришлось столкнуться новому терминалу из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Этот год для аэропорта Симферополь, как и для всей авиаотрасли, выдался очень непростым, поскольку из-за COVID-19 произошло резкое падение пассажиропотока — с марта по июнь аэропорт не досчитался более миллиона пассажиров:

«В апреле и мае аэропорт принимал в среднем менее 10 рейсов в сутки. Были дни, когда обслуживалось менее 500 человек. Естественно, что это прямым образом отразилось на доходах предприятия, которые существенно сократились. Тем не менее, аэропорту удалось сохранить коллектив, штатную работу, выполнить все финансовые обязательства, в том числе по инвестиционным соглашениям. Поддержание разветвленной маршрутной сети обеспечило транспортную доступность Крыма и приток туристов из других регионов страны», — рассказали в аэропорту.

По состоянию на середину декабря 2020 года, аэропорт Симферополь обслужил 4,5 млн пассажиров, что на 500 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2019 года. И это, конечно, прямое следствие эпидемии COVID-19, добавили в международном аэропорту Симферополь. Хотя, на новогоднее праздники в Крыму собираются прилететь десятки тысяч россиян и, возможно, ситуация немного выровняется.

«Всего в период весенне-летней навигации рейсы в аэропорту выполняли 16 авиакомпаний по 57 направлениям. В летнем сезоне 2020 года удалось сохранить маршрутную сеть аэропорта на высоком прошлогоднем уровне. Впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков», — сообщили ФАН в симферопольском аэропорту.

Самыми популярными направлениями полетов в этом году традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Самые популярные региональные направления — Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара и Ростов-на-Дону.

В этом году аэропорт стал более функционален: внедрены новые сервисы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Был открыт оборудованный для маломобильных граждан зал ожидания, а заказ персональной помощи по прилету или при вылете стал доступен онлайн. Кроме того, обслуживание организованных групп маломобильных граждан в аэропорту происходит на дополнительных пунктах досмотра на входе в терминал, а также на отдельных стойках регистрации.

Также отметим, что в международном аэропорту Симферополь уже установлена 12-метровая елка, которая дарит новогоднее настроение и счастье всем, кто ее увидит.

Ранее ФАН сообщал, что из-за густого тумана в городах Крыма, в том числе в Симферополе, в международном аэропорту некоторые рейсы были задержаны, а одна авиакомпания даже отменила рейс.