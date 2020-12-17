Эксперты рассказали, что воду в Азовском море пытались добыть еще при Украине

ЕЩЕ ЗАГИ: Эксперты рассказали, что воду в Азовском море искали еще при Украине

Эксперты рассказали, как добыть воду в Азовском море для засыхающего Крыма

Ялта, 17 декабря. Под Азовским морем могут быть большие запасы пресной воды, которые помогут решить проблему водоснабжения Крыма. Об этом заявил во время прямой линии президент Владимир Путин. Корреспондент ФАН обратился к экспертам и выяснил, откуда под морем пресная вода и как ее можно добыть.

В Севастопольском государственном университете предполагают, что в Крыму есть глубокие подземные воды, которые круглый год движутся от Крымских гор до Азовского и Черного морей. Этих потоков очень много. Их глубина до 1 километра. В Азовском море потоки скапливаются на глубине до 200 метров. Предположительно, это подрусловые воды крупных рек, впадающих в море.

«Еще при Украине в Азовском море бурили скважины нефтяники, и когда они попадали на залежи этих подземных вод, те фонтанировали пресной водой. Вполне возможно, на этой глубине есть большие запасы, раз эти воды имеют избыточные напоры», — говорит заведующий научно-исследовательской лаборатории ядерно-химических технологий Севастопольского государственного университета Николай Ковалев.

Здесь, в лаборатории разработали ядерно-магнитный геотомограф, который позволяет дистанционно находить подземные месторождения нефти, газа, а также пресную воду на глубине до 1 км. С помощью этого оборудования успешно находили питьевую воду в пустыне Гоби в Монголии и в аравийских пустынях.

По словам Николая Ковалева, совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, во время экспедиций они изучили 2 потока, которые идут от Крымских гор и впадают в Азовское море. Их исследования подтвердили, что на глубине 950 м там есть вода. Вода под напором, пресная, хорошего качества, теплая, 28-30 градусов.

Воду можно добывать и на суше — там, где идет разлом, говорит ученый. По территории Крыма есть порядка 30 глубоких разломов, заполненных водой. Потоки идут на глубине 500, 800 метров, до 1 км. Они отличаются своей высотой и дают в 10 раз больше воды, чем обычные скважины. Это 2500-3000 кубов в сутки.

«Пробурить одну скважину до 1 км может стоить до 40 млн рублей. Бурение на 500-800 км в России стоит порядка 20 млн рублей, — говорит Владимир Паштецкий, доктор с/х наук, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

Эксперты утверждают, что в других странах такая работа стоит в 2 раза дешевле. Однако затраты, по их мнению, все равно окупаются, так как глубокие воды всегда восстанавливаются. Надо бурить либо 10 скважин до 200 м, либо одну до 1 км – объем воды будет тот же, но труд меньший в 2 раза, считает Ковалев.

О наличии глубоких вод ученые говорят давно, но соответствующей поддержки, по их словам, пока не получили. В 2014 году украинские геологи заявляли о целом океане пресных вод в недрах Азовского моря, и оценивали его в 100 км3. По результатам их исследований, «подводный Байкал» находится у северных и восточных крымских берегов. Геологи утверждают, что без нарушения экологического равновесия из-под дна Азовского моря можно ежегодно выкачивать до 10 км3 воды.

Ранее ФАН рассказывал, что на мероприятия по водообеспечению Крыма правительство РФ выделило почти 50 миллиардов рублей.