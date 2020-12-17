Лихач поставил новый «рекорд» скорости на Крымском мосту

Керчь, 17 декабря. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный человек на автомобиле марки Audi несется с высокой скоростью по Крымскому мосту — его максимальная скорость составила 305 км/ч. При этом допустимая максимальная скорость на мосту составляет 90 км/ч.

Отметим, что это новый скоростной «рекорд» на Крымском мосту, впрочем, которым явно не стоит гордиться (хотя бы из соображений собственной безопасности). Прошлый обладатель «рекорда» сумел разогнать свой автомобиль на мосту до 243 км/ч.

Как выяснил ФАН, лихачу за превышение скорости на Крымском мосту может грозить штраф в размере 5000 рублей. Чтобы установить виновника и сам факт нарушения, правоохранительным органам необходимо узнать точный день совершения «рекорда», затем по камерам определить реальную скорость автомобиля и его номера, а потом уже найти и самого любителя опасных скоростей.

Известно, что на Крымском мосту размещены 10 камер, которые осуществляют видеофиксацию движения транспорта, поэтому остаться безнаказанным гонщик не сможет.

Отметим, на практике превышение скорости может фиксироваться как сотрудниками ГИБДД вручную, так и с помощью камер видеофиксации превышения скорости. В 2020 году именно камеры фиксируют наибольшее количество превышений.

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