Минкурортов зазывает россиян в Крым, предлагая туристам всесезонный отдых

Симферополь, 17 декабря. Президент Владимир Путин во время прямой линии обратился к журналистам, призвав рекламировать внутренний туризм и рассказывать о красотах России. При этом он подчеркнул, что федеральные власти будут поддерживать турбизнес на местах, вкладывая средства в развитие инфраструктуры в регионах.

Тем временем, Министерство курортов и туризма Крыма провело большой пресс-тур «В Крым за здоровьем и впечатлениями», где журналистам рассказали о возможностях туристической отрасли полуострова в осенне-зимний период. В программу вошли мероприятия как оздоровительного характера, так и культурно-развлекательные элементы. Подробнее — в материале ФАН.

Представленные министерством отели и гостиничные комплексы работают вне сезона и концентрируют все активности и лечебные процедуры на своей территории, в некоторых проводят реабилитацию для тех, кто переболел ковидом.

Допустим, в алуштинском санатории «Крымский гость» россияне могут пройти реабилитацию после COVID-19 по собственной программе, восстановить легкие, записаться на программы лечения сакской грязью и озокерит и ингаляторий. Санаторий «Дюльбер», расположенный в Ливадии, также предоставляет собственную программу реабилитации после COVID-19. За осенне-зимний период, по сравнению с прошлым годом, загрузка санатория значительно выросла - более 80% его постояльцев проходят курс реабилитации после новой коронавирусной инфекции. Сюда же можно отнести санаторий Федеральной налоговой службы «Днепр».

Так, Минкурортов представило оздоровительный центр профессора Неумывакина в поселке Малореченское, где можно пройти различные методики детоксикации, очистить организм от шлаков и даже поголодать некоторое время для оздоровления организма. В отеле «Камелот», расположенном неподалеку, гости могут поиграть в настольный теннис, сходить в ночной клуб, посетить отельный открытый бассейн и СПА-центр.

Круглогодичный отдых предлагает и курортный четырехзвездочный комплекс «Алые паруса». На его территории расположены два отеля, центр красоты и здоровья, спортзал. Все это позволяет с комфортом отдохнуть, привести себя в форму и оздоровится в период зимних каникул. А на время новогодних праздников гостей ждет праздничная программа с гриль-зоной, жаркой сосисок и горячим глинтвейном.

Помимо прочего, в программу пресс-тура входило посещение Ливадийского дворца и экскурсия по бывшим имениям династии Романовых.

Завершился пресс-тур десятым юбилейным международным туристским форумом «Открытый Крым». Он состоялся на территории отеля «Море» в Алуште, о чем мы писали ранее. В ходе этого форума лично министра Курортов и туризма Вадим Волченко отметил рост популярности крымского полуострова среди наших соотечественников в зимний период. Это связано, в том числе, с востребованностью санаторно-курортной отрасли полуострова в период пандемии.

Отдельным пунктом пресс-тура стоит отметить посещение винного завода «Коктебель» и «Винного парка Долины святого Саввы». Об этом ФАН подробно расскажет в следующих публикациях.

Ранее ФАН рассказывал, сколько придется заплатить туристам за посещение заповедников Крыма