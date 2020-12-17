Председатель Заксобрания Севастополя лег в инфекционку с коронавирусом

Севастополь, 17 декабря. Спикер Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев заболел коронавирусом, о чем он лично написал на своей странице в Facebook.

Чиновник был госпитализирован в инфекционную больницу города буквально за несколько минут до пленарного заседания 17 декабря. Владимир Немцев уточнил, что первые симптомы заболевания у него появились еще неделю назад, поэтому он решил уйти на самоизоляцию, чтобы не подвергать риску окружающих. Это время он работал дистанционно.

«У меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию… дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришел результат третьего теста, который оказался положительным», — написал парламентарий на своей странице.

Под его постом коллеги активно желали ему здоровья и даже делились фотографиями с заседания.

«Сессия проходит планово. Выздоравливайте!» — написал председатель Севастопольского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик.

Как сообщили ФАН коллеги Владимира Немцева, он чувствует себя хорошо и уже «обживается в палате инфекционной больницы». Пока заседание Заксобрания проходит с пустым креслом Немцева, его обязанности уже распределили между собой вице-спикеры.

Сегодня депутаты приняли проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Пока только в первом чтении. Следующий раз заседание проведут 23 декабря.