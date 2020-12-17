Крымская команда КВН будет бороться за лидерство в следующем сезоне

Симферополь 17 декабря. Руководитель команды КВН «Полуостров», взявшей «серебро» на чемпионате Вышей лиги КВН в Москве, Александр Гончаров рассказал корреспонденту ФАН о прошедшем финале, дальнейших планах команды и впечатлениях после игры.

«Впечатлений масса. Пока команда немного задавлена усталостью, но впервые в истории Крыма из тех состязаний, в которых мы принимали участие, мы не ушли без награды. Это и кубок мэра Москвы, и впервые в истории крымского КВН вообще, команда попала в финал и в финале стала вице-чемпионом. Такого результата не было просто никогда, поэтому масса впечатлений. Сезон КВН и весь год, несмотря на 2020-й, для команды крымского КВН был очень, и очень даже», — рассказал руководитель команды.

По его словам, в этом году все было несколько сложней, чем обычно. Карантинные меры накладывают свой отпечаток: например, нет возможности собрать полный зал. В центральном академическом театре Российской армии вмещается около 2000 человек, в то же время на игре присутствовало всего четверть зала -таковы требования Роспотребнадзора. Вдобавок, естественно, ограничения по участию в массовке, регулярные проверки на COVID-19, что дополнительно отнимает силы и время.

«Мы планируем идти в следующий сезон Высшей лиги, потому что нам кажется, что вице-чемпионы это классно, есть же еще куда можно пробовать. Поэтому пока КВН», — заявил Гончаров.

Отдельно на вопрос о том, приглашают ли команду на корпоративы, Александр отметил, что в новогодние праздники команда намерена соблюдать требования Роспотребнадзора и указы главы республики.

«Были, конечно, попытки пригласить нас выступать на новогодние праздники, но мы возвращаемся как раз ко дню, когда все мероприятия праздничные отменяются», — рассказал Александр.

Напомним, что финальная игра Высшей лиги КВН прошла в Москве 15 декабря. На заключительном этапе команды было три конкурса: приветствие, соло капитана и музыкальное домашнее задание. Всего в игре приняли участие пять команд. Первое место по набранным баллам завоевали сразу две команды — Русская дорога и Сборная «Татнефти»

Ранее в интервью ФАН руководитель команды КВН «Полуостров» Александр Гончаров рассказал, как формировалась крымская команда и насколько часто проходят и актеров репетиции перед играми клуба.