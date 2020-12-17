ФАН выяснил, кто зимой будет следить за состоянием дорог в Симферополе 

Состояние дорог в преддверии зимы обеспокоило жителей Симферополя. Информация, размещенная в нескольких местных Telegram-каналах о предстоящих проблемах с обслуживанием дорожного покрытия, смутила горожан. ФАН узнал, что город ожидает этой зимой и как обстоят дела на самом деле.

«Муниципалитет передал для ремонта городские дороги на баланс Министерства транспорта. Во время гололеда муниципальные службы не будут обрабатывать «чужие» дороги, а у Министерства транспорта нет техники для обработки», — говорится в сообщении канала ЧКХ.

Руководитель пресс-службы администрации Симферополя Андрей Черниченко в беседе с корреспондентом ФАН разъяснил, что обслуживанием дорог занимается «Крымавтодор», но впервые в этом году на время производства ремонта дороги передаются на баланс Минтранса.

«Связано это с поправками в федеральный закон об автомобильных дорогах, которые были приняты 8 декабря 2020 года. «Крымавтодор», насколько нам известно, полностью готов выполнять весь комплекс работ по содержанию дорог», — уточнил Черниченко.

Во время производства работ происходит изменение балансовой стоимости, возможно даже изменение класса дороги. Поэтому после завершения всех видов работ, уже с новой балансовой стоимостью, дороги передаются предыдущему балансодержателю. В данном случае это муниципалитет Симферополя. Пресс-секретарь данную информацию подтвердил.

Что касается уборки дорог и обработки реагентами, Андрей Черниченко выразил уверенность в том, что региональный Минтранс в состоянии выполнить весь комплекс необходимых работ.

Заведующий отделом обеспечения дорожной деятельности Управления дорожной деятельности Министерства транспорта Республики Крым Светлана Лебедь в интервью ФАН разъяснила правовую принадлежность дорог республики:

«Владельцем автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Крым является министерство транспорта. Это предусмотрено федеральным законом №257 «О дорогах и дорожной деятельности», где есть определение, кто такие владельцы автомобильных дорог. А балансодержатели, то есть те учреждения, за которыми автомобильные дороги закреплены на праве оперативного управления, является наше подведомственное учреждение «Служба автомобильных дорог»».

На вопрос корреспондента ФАН о готовности ведомства по обслуживанию муниципальных дорог Симферополя, Светлана Лебедь заверила:

«Что касается средств, то министерство их доводит до своего подведомственного учреждения «Службы автомобильных дорог». Это учреждение в свою очередь доводит эти средства до подведомственной организации «Крымавтодор», которая и осуществляет содержание автомобильных дорог. В том числе, зимнее. На сегодняшний день «Крымавтодором» заготовлены противогололедные материалы. В основном используется песок. У них в полной готовности находится вся зимняя техника. Поэтому проблемных вопросов, связанных с наличием средств на содержание и каких-то материалов у нас нет».

Поэтому симферопольцам о состоянии дорог зимой переживать не стоит. В настоящее время в городе производится ремонт порядка 40 улиц и дворов.