В Севастополе рассказали, когда можно дешевле всего купить новогоднюю елку

В Севастополе разворачивают свою работу елочные базары. На некоторых точках торговля еще не началась в полном объеме, продавцы благоустраивают рабочие места. На других елочных базарах севастопольцы уже приобрели главный символ Нового года.

С елочными базарами и новогодними ярмарками Севастополь стал приобретать вид новогоднего города, еще буквально вчера было плюс 16 градусов, люди купались в море, а сегодня плюс 3 градуса, и в городе начали продавать елки и сосны.

Всего в городе заработало 44 елочных базара. Только вокруг популярного торгово-развлекательного центра «Муссон» их три. Разные на цвет и кошелек.

«Мы елки привезли из Уфы, открывались спешно еще вчера вечером, поэтому благоустроить пока все еще не успели», — рассказали ФАН работники базара у парковки торгового центра.

То, что елки привезены издалека видно: желтоватый оттенок иголок и недостаточная «пушистость». Зато цена не кусается — 650 рублей за метр сосны, и 850 рублей за целую почти двухметровую ель.

Возле самого входа в «Муссон» торгуют елками из Перми.

«Мы устроили здесь настоящий зимний «уголок» — белый заборчик, праздничные огоньки и, конечно, Дед Мороз!» — поделились продавцы еще одного елочного базара.

Елки у них на прилавке — зеленые, и разного размера от «настольного» варианта – высотой 50-70 сантиметров, до «паркетного» 2,5-3 метра. Стоят уже дороже — 800 рублей за метр ели и сосны.

Здесь же можно елку упаковать, подрубить, общипать, и установить на металлическую подставку. За нее, кстати, придется заплатить еще 400 рублей.

«В подставку можно будет поставить ель, и добавлять туда воду, чтобы она не желтела раньше времени. Стоить будет 500 рублей», — добавил продавец.

Корреспондент ФАН встретил и тех, кто уже успел купить елку на только что открывшихся базарах.

«Мы торопимся создать для себя праздничное настроение. В этом году его ждешь как никогда, и очень хочется, чтобы этот год поскорей остался позади. Так что праздника очень ждем», — рассказали севастопольцы.

Елочные базары будут работать до позднего вечера 31 декабря. Кстати, по словам продавцов, в этот день купить новогоднюю красавицу можно будет с огромной скидкой.