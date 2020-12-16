Риелтор рассказал, сколько сегодня может стоить недвижимость Зеленского в Крыму

Ялта, 16 декабря. В Крыму прямо напротив Ливадийского дворца в Ялте в ЖК находится элитная квартира, оформленная на супругу президента Украины Владимира Зеленского — Елену. Площадь помещения составляет почти 130 кв. м., также к нему относится парковочное место на 16 кв. м. В доме есть открытый бассейн, современная система безопасности, автономное газовое отопление.

Корреспондент ФАН осмотрел жилой комплекс, поговорил с риелтором о том, сколько сегодня может стоить эта квартира, а также с жителями поселка Ливадия о таком необычном соседстве.

Когда, у кого и за сколько?

Елена Зеленская, судя по ее декларации, приобрела элитную квартиру в 5-этажном жилом комплексе «Император» в 2013 году, причем в 2 раза дешевле рыночной стоимости. Прошлый владелец недвижимости — украинский бизнесмен, бывший депутат Верховной рады Александр Буряк. Комментировать эту сделку за все эти годы никто не захотел — ни Буряк, ни семья Зеленских, ни фирмы, через которые проходила покупка.

В прошлом году в Госкомитете Крыма по государственной регистрации и кадастру заявляли, что жена Зеленского не перерегистрировала квартиру в Ялте, но при этом ее право собственности признано действительным.

Согласно данным портала, где продают квартиры в этом жилом комплексе, квартплата составляет 40 рублей за кв. м. То есть за почти 7 лет владения этой недвижимостью в составе РФ супруга президента Украины должна была заплатить почти 400 тыс. рублей. Информации о том, погашена ли такая сумма за коммуналку, пока нет.

Примечательно, что продать эту квартиру Зеленские тоже смогут только после того, как признают Крым частью России, поскольку сделка купли-продажи будет проходить по российскому законодательству. В 2019 году уже появлялась информация, что президент планирует продать недвижимость в Ялте через третьих лиц, однако далее подобных сообщений дело не продвинулось.

Что говорят риелторы?

Корреспондент ФАН в разговоре ялтинским риелтором, попросившим не указывать его имя, подсчитал, сколько может стоить квартира Зеленской сегодня. Елена купила элитную квартиру площадью почти 130 кв. м. всего за 160 тыс. долларов или 1,28 млн гривен по тому курсу: в 2013 году за доллар давали около 8 гривен. Кстати, сегодня официальный курс доллара на Украине составляет 27 гривен.

«Сейчас в «Императоре» продается квартира со схожей площадью за 27 млн рублей (почти 370 тыс. долларов по нынешнему курсу. — Прим. ФАН.). Там осталось всего 4 непроданных квартиры на втором, третьем и пятом этажах, стоимость квадратного метра начинается от 4000 долларов. Сам дом действительно хороший, потому что построен, как я знаю, в дворцовом стиле 19 века», — говорит риелтор.

Получается, если Елена Зеленская решит продать эту квартиру, то за вычетом вложенных 160 тысяч долларов выручит «сверху» еще 210 тысяч долларов.

«Владельцы квартир в ЖК появляются нечасто даже летом. Кто владельцы? Ну, могу сказать, что точно не простые рабочие… В основном это либо бизнесмены, либо чиновники, в том числе бывшие украинские. Но поименно я не могу назвать вам, кто там живет. Впрочем, вряд ли вы что-то интересное найдете на этот счет, даже если выясните», — сказал собеседник.

Ранее земля под жилым комплексом принадлежала Ливадийскому дворцу, однако днепровские бизнесмены умудрились еще при Украине получить ее для своих целей и в 2009 году вырос жилой комплекс. Обращения и протесты со стороны местных жителей не возымели никакого эффекта.

«Схожая ситуация обстоит на всей территории Большой Ялты, особенно с элитными комплексами, домами и так далее. При Украине тут все подобным образом хаотично застраивалось и оформлялось в собственность. После 2014 года многие здания были снесены – их признали самовольными строениями. По Крыму, как я знаю, таких 6 лет назад было около 10 тысяч, поэтому ничего удивительного в этом нет. Сколько сейчас таких самовольных построек – не знаю, но сносят их хоть и медленно, но уверенно», — сказал риелтор.

Могут и снести

Еще в 2008 году прокуратура Ялты проверяла законность строительства ЖК «Император» на территории, которая до этого числилась частью парка Ливадийского дворца. Однако дело, видимо, в итоге как-то прикрыли, поскольку, как уже говорилось ранее, в 2009 году здание было достроено и сдано в эксплуатацию.

Возможно, рано или поздно это здание может в очередной раз вызвать к себе интерес правоохранительных органов, после чего ЖК может быть снесен. Тем более что с 2015 года органы местного самоуправления наделены правом без решения суда сносить самострои. Сейчас эта практика широко применяется, особенно в Крыму, потому что наследие Украины – хаотичная застройка полуострова — до сих пор напоминает об этом времени.

Что говорят «соседи»?

Сотрудники элитного комплекса не очень разговорчивые, жильцы комплекса, которых корреспондент ФАН встретил на выходе на улице — тем более. А вот жители поселка Ливадия более отзывчивые люди.

«Тут каждый местный слышал, что у Зеленских там есть квартира. Они сюда вроде только один раз ненадолго приезжали, когда покупали квартиру. Больше потом я их не видела», — сказала женщина, убирающая во дворе одного из соседних кафе.

«Такие соседи нам не нужны, особенно после всего того, что Украина сделала с Донбассом, и что пытается сделать с Крымом, перекрыв Северо-Крымский канал. Ничего хорошего ни для Украины, ни для Крыма, ни для России Зеленский не сделал, поэтому лучше ему здесь не появляться», — предупредил пожилой таксист.

Его слова получили поддержку среди собравшейся коллегии других водителей, которые обсуждали до этого введение графика подачи воды в Ялте. Как мы видим, Владимира Зеленского действительно ждут в Крыму, однако не для того, чтобы поблагодарить, а чтобы «поговорить по-мужски», как в 2014 году это сделали с нардепом от партии экс-президента Украины Порошенко Алексеем Гончаренко, отправив его в короткий нокдаун.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о недвижимости известной украинской певицы Софии Ротару в Ялте, которую она выставила на продажу.