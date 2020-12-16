Водяное перемирие: Животные в Крыму стали меньше бояться людей из-за засухи



Севастополь, 16 декабря. Каролинки, розовые фламинго и утки-мандаринки. В этом году Крым стал домом для нетипичных для привычного климата в регионе птиц. А дикие кабаны, косули и олени перестали бояться людей, с удовольствием позируют на камеру и берут еду из рук туристов. Корреспондент ФАН разбирался, как влияет аномально теплая погода на дикую фауну Крыма.

Новый обитатель поселился в Ливадийском парке в Ялте. Молодой кабанчик скачет по кустам прямо возле именитого дворца, уже несколько недель не желает уходить в лес. Видео, на котором животное мирно прогуливается по газонам ЮБК, опубликовали в социальных сетях.

«Кабанчик юный, слоняется тут достаточно долго уже. Близко к людям не подходит, но далеко не убегает. Мы пробовали ему выносить капусту, но пока не ел», - рассказали ФАН сотрудники музея при Ливадийском дворце.

Летом этого года крымскому фотографу удалось запечатлеть также диких оленей, которые достаточно долго позировали на камеру, мимоходом он запечатлел и зайцев, которые паслись неподалеку. Также туристы в сети делились прогулкой косуль, которые вышли непривычно близко к людям. Такую «дружелюбность» зверей зоологи назвали «вынужденной», из-за жаркого года и пересохших рек они вынуждены менять свою привычную жизнь.

«Звери, во-первых, меняют свой привычный ареол обитания, то есть в поиске воды они выходят за рамки места своего проживания. Поэтому они частенько забредают к людям, к трассам, где скапливается вода у обочин, и поэтому страх перед людьми у них притупляется. Но это не от дружелюбия или интереса, а из-за мучительной жажды», – рассказал ФАН доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Появились в Крыму и нетипичные для региона птицы. Месяц назад их заметили в селе Межводное Черноморского района. Птицы надолго задержались в Крыму, а некоторые и вовсе – решили остаться.

«Фламинго останавливается у нас здесь при перелете в еще более южные края, однако из-за теплой погоды они задержались здесь. Если температура и дальше останется допустимой, то птицы и вовсе могут остаться здесь на зимовку», – добавил Сергей Иванов.

Также Крым облюбовали яркие утки-мандаринки. Они поселились в озере у Гагаринского парка в Симферополе. Сначала местные жители думали, что птиц искусственно заселили в пруд, как это было ранее с лебедями-шептунами. Однако руководство парка опровергло эти домыслы.

«Мы сами немало удивлены их появлению. Это редкие птицы для наших мест в природе Крыма они не встречаются. Живут в дуплах деревьев, или чем-то похожем. Если они останутся, думаем организовать им домики на зиму», – прокомментировал ФАН директор симферопольских парков Антон Якулевич.

Утки-мандаринки родом из Восточной Азии, но успешно прижились и в Великобритании, Ирландии и Америке. Из-за аномально теплой осени и начала зимы у птиц во время сезонной миграции могли «сбиться прицелы».

«У птицы мог поменяться маршрут миграции, но это скорее временное явление, если похолодает – они у нас не задержатся», – добавил Сергей Иванов.

Несмотря на во многом «нетипичное» поведение крымской фауны в этом году, животные в целом не страдают от засухи, уверяет зоолог. Если такое и случается, то это – единичные случаи. По словам эксперта, если бы они носили массовый характер, то специалисты уже фиксировали бы массовый «исход» животных и птиц туда, где воды больше. Пока зверям и птицам хватает той воды, которая есть в регионе.

Ранее ФАН выяснил. что для Крыма есть один вариант решения водной проблемы, который позволит получить пресную воду в очень большом количестве и в довольно сжатые сроки.