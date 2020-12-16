Идею спутникового контроля в Крыму положительно оценили в ОНФ

Общероссийский народный фронт поддерживает внедрение на территории Крыма системы спутникового контроля «Единое окно». Она разработана на базе технического и программного обеспечения госкорпорации «Роскосмос». Такое заявление сделал в ходе интервью корреспонденту ФАН член регионального штаба ОНФ в Республике Крым Станислав Забаштанов.

Данная система позволяет с высочайшей точностью выполнять самые различные задачи — от контроля качества строительных работ до прогнозирования природных катаклизмов. В том числе отслеживать объемы добычи природных ресурсов и полезных ископаемых, а также контролировать качество и объемы различного производства.

«В 2017 году ОНФ дал отчет, что у нас как раз наблюдение за лесами, наблюдение за всеми реками можно осуществлять с помощью ГЛОНАСС. И была выработана программа, она вошла в национальный проект цифровизации. И как раз сегодня мы добиваемся того, чтобы этот процесс сдвинулся. В Крыму этим поручено заниматься в том числе и КФУ. Но там курирующие проректоры практически в это дело не погружены. Это существенно поможет — не надо бегать, это все идет в рамках четкого определения приборами, которые не купишь, не продашь и все такое. Поэтому это уже сегодняшний день — мы чуть-чуть опаздываем», — пояснил Забаштанов.

Кроме того, он отметил, что данная система уже частично используется на полуострове. В частности, ГУП «Крымэкоресурсы» совместно с Министерством экологии РК опробовали эту систему в тестовом режиме.