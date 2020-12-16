Ученый рассказал об огромных запасах пресной воды, которые может получить Крым

В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%. В связи с этим во многих городах и поселениях Крыма введен график подачи воды, а в некоторые районы полуострова воду доставляются водовозками.

ФАН поговорил с заведующим научно-исследовательской лабораторией Севастопольского государственного университета (СевГУ), кандидатом технических наук Николаем Ковалевым, который совместно с другими специалистами университета разработал ядерный магнитно-резонансный «геотомограф» («ЯМР-геотомограф»).

Эта аппаратура позволяет обнаружить воду на глубинах и оценить ее качество. Может ли эта технология помочь Крыму справиться с вододефицитом, и что останавливает власти от ее использования, в материале ФАН.

— Николай Ильич, расскажите, как в целом сейчас обстоят дела с запасами пресной воды в Крыму?

— В Крыму есть участки, где достаточно пробурить 300 метров и даже меньше, чтобы получить пресную воду. Всего в Крыму существует 11 месторождений подземных вод, на них организовано около 80 участков, где отбираются подземные воды. Они исследованы, и запасы их оценены. Они позволяют получать в совокупности примерно порядка 500 тыс. кубометров воды в сутки, что составляет 10% от всех водных ресурсов, которые используются в Крыму. Остальные 90% — это водохранилища, за счет которых и питается республика водой. Всего на территории полуострова находится 15 водохранилищ.

Так вот, что водохранилища, что подземные источники, запасы которых разведаны до глубины в 350 метров, они пополняются только за счет осадков: дождя в осенне-весенний период и таяния снега. Но сегодня климат сухой, осадков было крайне мало в течение последних 2-х лет, поэтому водохранилища Крыма истощены. В связи с этим подземные воды не могут обеспечить недостающего запаса воды, поэтому правительством Крыма и Севастополя и рассматриваются возможности того, где взять дополнительные источники воды. Однако в Крыму есть только подземные источники пресной воды — других нет.

— Чем занимается ваша лаборатория, и как она может помочь Крыму в решении проблемы вододефицита?

— Что касается меня и нашей научно-исследовательской лаборатории, которую я возглавляю в СевГУ, мы уже 12 лет занимаемся глубокими подземными водами, залегающими на глубинах 500 -1000 метров. Эти воды ни в Крыму, ни в России никто толком не исследовал. Почему? Во-первых, их обнаружить не так легко. На сегодняшний день традиционные способы — геологоразведка и магниторазведка — это дорогостоящее удовольствие, которое требует длительных исследований, долгих оценок и так далее. На это никто больших денег не выделит — это десятки и сотни миллионов рублей на несколько квадратных километров, в зависимости от типа разведки.

Что у нас имеется? Мы разработали «ЯМР-геотомограф», который позволяет до глубины более километра обнаружить подземные пресные, геотермальные и соленые воды. То есть мы уже заранее, без бурения, можем сказать, на какой глубине и какие воды находятся на том или ином участке.

— Вы уже общались с представителями власти на этот счет?

— Да, мы уже предлагали этот способ и правительству Крыма, и Крымской академии наук, и правительственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству в Москве. Все поддерживали, но… Мы лично докладывали еще в июне Сергею Аксенову, он прислушался тогда к этому предложению и был согласен выделить 3,5 млн рублей, чтобы обследовать в течение 3-х месяцев весь Симферопольский район, где большая проблема с вододефицитом. Наша задача была выявить такие разломы, которые заполнены непрерывно мигрирующими пресными водами и сбрасываются в Черное и Азовское море.

Однако позже Аксенову доложили, что если брать эти глубинные воды, то это якобы может привести к засолению в Крыму подземных вод. То есть было подписано распоряжение Советом министром и правительством РК, но потом, на второй день, его аннулировали и сказали, что глубокими водами заниматься не будут. Однако я заявляю, что это глупость, потому что эти два потока, которые мы исследовали в крымских горах — они простираются с юга полуострова и впадают в Азовское море — выбрасывают свои воды на определенных глубинах. То есть они работают непрерывно, причем под сильным давлением.

На этих потоках мы обнаружили 3 действующие скважины на глубинах 800 метров, которые непрерывно и самоизливом выбрасывают эти пресные воды на протяжении нескольких десятков, а может и сотен тысяч лет, и никак они не засолились. Мы их проверили, определили содержание солей и так далее — эта вода качественная и пригодна для питья.

— Николай Ильич, можете более подробно объяснить, как работает ваша технология?

— Для начала мы определяем с космоса крупные разломы по инфракрасному излучению, потому что на глубине всегда есть либо соленая горячая вода, либо вода на глубине километр — там она в основном теплая. Когда мы получаем данные по инфракрасному излучению, то мы выезжаем на место и обследуем эти глубинные потоки — определяем ширину потока, мощность горизонта, по которому идет вода, глубину залегания, пресная или соленая вода.

Наша технология заключается только в поиске воды с помощью «ЯМР-геотомографа» — мы не бурим скважины и так далее. Ядерный магнитный резонанс позволяет возбудить ядро атомов металлов, входящих в состав воды. По этим атомам, которые находятся в воде, мы получаем ответ — есть там вода или нет. При этом, исходя из концентрации этих атомов и молекул, мы можем сказать, какая там находится вода — соленая или пресная и какого качества.

Кроме того, за счет этого мы можем сказать, какие будут притоки, если пробурить скважину. Гарантия, по нашему опыту всех работ, составляет 98%. Да, в 2% случаев были ошибки, потому что вода залегала в известняках — это меловые породы — оттуда взять воду в больших количествах нельзя. Либо жидкая глина бывает вместе с водой — ее применять крайне сложно. Вот из-за этого в 2% случаев мы ошиблись. То есть мы воду нашли, но она оказалась непригодна. Всего же по нашей технологии пробурили более 50 глубинных скважин.

— Что это за разломы в Крыму, и почему в них мигрирует пресная вода?

— Эти воды формируются не за счет осадков, а за счет подземных «опреснителей морской воды». На полуострове существует 2 таких очага — они находятся в районе крымских гор. Это разломы, на которые поступает соленая морская вода, где она непрерывно кипит. Потом, за счет конденсата, образуются подземные пресные воды высокого качества, которые под напором по сквозным разломам распространяются по всей территории Крыма. Таких крупных разломов в Крыму более 20, а мелких — до 50.

— В каких странах уже применялась ваша технология, и доказала ли она свою эффективность?

— Мы работали в 12 странах мира, где определили очаги и эти потоки подземных вод, после чего их давно используют. Мы работали в Австралии, Монголии, США, Кипре, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иране, Эфиопии и в Европе. Эта технология уже хорошо изучена и была применима в других странах. Причем наша технология и аппаратура запатентованы в России, на Украине, в Швейцарии и Германии. То есть она везде признана, но не используется в Крыму. Хотя мы на полуострове пробурили скважины по нашей технологии.

Глубина скважины была и есть 950 метров, мы взяли из нее отбор проб, все показали, что эту воду можно пить без дополнительной очистки — можно даже сразу бутилировать. Также есть скважина, которая уже 20 лет фонтанирует самоизливом в районе поселка Ново-Александровка (это 35-40 км северо-восточнее от Симферополя). Сейчас она заброшена, но на ее месте образовался пруд, рядом когда-то было заведено хозяйство, рыбу ловили.

Раньше эта вода обеспечивала водой 3 поселка одновременно, сейчас в каждом поселке пробурили свои скважины, а в Ново-Александровке осталось 3-4 дома, которые питаются от этой скважины круглый год. Причем она фонтанирует тоже круглый год, независимо от того, какое время года — зима, весна, лето или осень. То есть эта скважина функционирует уже 20 лет — это первая скважина.

Еще одна скважина пробурена возле Чернореченского водохранилища в селе Россошанка — она тоже эксплуатируется около 10-12 лет — ее глубина тоже 950 метров, и воды, и почва не засаливаются.

Еще 3 скважины пробурил один украинский бизнесмен на глубину 1000 метров — они дают по 1,5 тысяч кубов, вода пресная и высокого качества. Эти скважины работают уже более 7 лет. Есть еще одна скважина на 700 метров, которая была последняя пробурена по нашей технологии и функционирует, она находится в поселке Новоандреевка — там бутилируют воду уже несколько лет. Этот поселок находится в Симферопольском района на северо-западе. То есть подтверждений работоспособности нашей технологии очень много, как и того, что ничего не засаливается.

То есть эта технология уже, по сути, хорошо изучена и применяется в других странах. Она везде признана, но не в Крыму. Гидрогеологи все в нее не хотят верить, потому что их учили тогда, когда таких технологий не было, и они не хотят понять, что кроме их исследований есть новые и современные, которые намного опережают существующие. Мы же неспроста пользуемся таким успехом у других стран.

— Сколько по времени нужно бурить одну скважину, чтобы можно было получать из нее воду? И какой срок жизни таких скважин, сколько лет они могут давать воду?

— Пока работает «опреснитель», вода будет идти круглый год, а эти природные опреснители работают уже не одно столетие… То есть если взять часть этой воды, то мы ничего не нарушим и не испортим. Скважина не может забрать весь поток — он шириной полкилометра. И если поставить 3-5 скважин и при этом получать 15-20 тысяч кубов в сутки — это никак не повлияет на этот поток — он как двигался, так и будет двигаться, потому что в нем избыточное давление и вода эта выбрасывается в море, я повторюсь, безвозмездно. По поводу бурения. Мне «Черноморнефтегаз» докладывал, что они за 21 день пробурили скважину до глубины 800 метров.

Подземные пресные воды, о чем я до этого рассказывал, никто не хочет использовать, при этом они безвозмездно теряются. Их запасы, только по предварительным оценкам, составляют примерно в 3-5 раз больше, чем сегодня используется подземные воды, запасы которых разведаны — около 500 тыс. кубов воды в сутки, а с глубокий подземных источников можно брать в несколько раз больше. Но никто этого слышать не хочет, особенно геологи и гидрогеологи.

Как мне все это объяснять, если я был с президентом Крымской академии наук академиком Виктором Тарасенко — мы вместе докладывали, вместе исследовали, у нас есть отчеты, подтверждающие это. Все слушают, но потом делают свое дело.

— Сколько у вас сейчас заказов за границей, какой спрос на вашу технологию?

— Когда Крым воссоединился с Россией, у нас стала тяжелее ситуация. Если раньше в год мы выполняли 5-8 работ, то сейчас у нас ежегодно всего 2, максимум — 3 заказа. Сегодня очень тяжело найти заказчика, потому что Австралия или Европа, например, не имеет права этого делать, Америка тоже не хочет у нас что-то заказывать, хотя мы раньше там часто бывали, не можем поехать и в Израиль, и в Турцию. То есть санкции на нас повлияли, потому что раньше о нас весь мир знал, а теперь…

Если бы мы не пользовались успехом, то наша лаборатория не была бы самоокупаемой, а она уже существует 12 лет на самоокупаемости. То есть мы сами зарабатываем деньги, никто в правительстве нам не платит. Мы находимся в штате СевГу, но получаем свои зарплаты за счет тех работ, которые мы выполняем.

— Какая стоимость одной скважины глубиной до километра?

— У «Черноморнефтегаза» достаточно дешевые расценки, потому что у них есть действующие буровые установки, но самую низкую цену предлагают в Санкт-Петербурге. Я узнавал, там за скважину с глубиной в километр берут 30 млн рублей, Черноморнефтегаз — 35, «Крымгеология» — 45, а московские компании — в среднем 50 млн. Такие вот расценки.

Поэтому мы и просили государственную программу по поиску воды, потому что основные деньги нужны не для поиска — мы сделаем дешево и быстро, а для бурения и обустройство скважин. При этом нужно четко понимать, что скважины на малых глубинах уже не обеспечат города Крыма водой, потому что тут длительная засуха.

Я выступаю за то, что если никто не хочет брать эту воду, то давайте исследуем это с академией наук, подтвердим это другими методами, чтобы хотя бы отнести эти потоки к стратегическим запасам подземных вод, которые не загрязняются, в отличие от поверхностных вод, которые мы пьем — это техногенная вода.

При этом резервы, которые сейчас содержатся в подземных поверхностных водах, можно использовать сегодня, не боясь, что в трудный момент воды не окажется совсем. А все потому, что в Крыму есть возобновляемые источники высококачественной пресной воды. Этого я и добиваюсь.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что правительство России разработало комплексный план по надежному водообеспечению Республики Крым и Севастополя. Всего на реализацию этого плана было выделено почти 50 млрд рублей.