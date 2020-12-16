Вакцины от коронавируса получили врачи Крыма, работающие в красной зоне

Симферополь, 16 декабря. Несколько десятков крымских медработников уже получили вакцины от COVID-19. Первые провакцинированные — врачи, работающие в красной зоне.

Корреспондент ФАН пообщался с добровольцами, которые даже после суточного дежурства пришли, чтобы им сделали прививку. По словам врачей, они решились на прививку, потому как хотят в первую очередь защитить своих пожилых родителей от болезни.

Всего в Крым доставили пока 500 доз вакцины. По мере поступления вакцины далее, список категорий граждан, которые смогут привиться от коронавируса, будет расширяться.

Спустя сутки после проведения вакцинации врачи чувствуют себя хорошо, никаких жалоб и беспокойств нет, рассказали они корреспонденту ФАН. Один из них, смеясь подчеркнул, что в эти несколько дней нельзя пить пиво, что его немного огорчило.