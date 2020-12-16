Пьяный иностранец жестоко избил крымчанина велосипедным насосом

Джанкой, 16 декабря. Разбойное нападение произошло в Нижнегорском районе Крыма. Пьяный мужчина попросил у прохожего сигарету, после чего начал избивать, пока тот не упал на землю. Требовал денег, но не получив ничего, достал велосипедный насос и продолжил бить им. Он уже занес над головой лежащей жертвы большой камень, когда его окликнул прохожий, возможно, спасший жизнь селянина.

Злоумышленник скрылся, прихватив мобильный телефон и сумку с продуктами потерпевшего. Случайный прохожий, выручивший из беды 62-летнего мужчину, вызвал ему скорую и помог позвонить в дежурную часть МВД.

Полицейские сработали быстро и в скором времени задержали нападавшего. Задержанный оказался ранее судимым 49-летним гражданином соседнего государства. Он рассказал сотрудникам правопорядка, что живет в Ялте, а в поселок приехал в гости к женщине, с которой познакомился по объявлению в газете. Полицейские изъяли у него украденные вещи и передали их прежнему владельцу.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым, следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.4 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «разбой». Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.