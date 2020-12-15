В Ялте рассказали, как поселки ЮБК живут в условиях вододефицита

Ялта, 15 декабря. В курортном городе начался жесткий режим экономии воды. Несмотря на прошедшие ливни, водохранилища остаются полупустыми, вода подается с 6 до 9 утра и в такой же период вечером. О том, как сегодня происходит водоснабжение Ялты и ее районов, рассказал депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко в эфире радиостанции «Ялта ФМ».

В Форосе дела налаживаются: на сегодняшний день две скважины перекрывают потребности поселка. На Верхней Оливе ждут дождей. Пока туда подвозят воду из Водоканала в общее водозаборное сооружение, откуда она подается в дома.

«Люди даже не почувствовали замену — то, что вода приходит другим путем. Она есть, течет из крана, и это самое главное», — говорит депутат.

Есть теперь вода и в Голубом заливе. В течение 12 последних лет ее продавал предприниматель из пяти местных скважин, но с наступлением засухи и опустошением водохранилищ, власти решили наболевший вопрос. В сентябре этого года постановлением суда водоносные скважины были переданы в муниципальную собственность Ялты.

«Скважины возвращены, и по последней дорожной карте от них проложены порядка 1,5 км трубы, — делится Ломенко. — Воду из них будут подавать в общий водовод Ялты, что облегчит жизнь даже горожанам. Не придется толкать воду по трубам со стороны Ялты в сторону поселков, количество воды для городских потребителей останется прежним. Парковое, Кацивели, Береговое питаются от водовода, в поселках есть большое количество резервуаров чистой воды. На данный момент мощностей и резервуаров хватает».

Как говорит депутат, с 15 декабря началась тестовая подача воды: нужно отрегулировать ее так, чтобы резервуары наполнялись водой и не истощались до следующей подачи.

«Сейчас все в порядке. Водоснабжение ЮБК находится на всех уровнях контроля. И общими силами мы продержимся, даже учитывая, что в ближайшее время дождей не предвидится».

Напомним, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший Крымский полуостров 85% воды. Летом этого года ситуация достигла критической отметки, чему способствовала засуха по югу России и ветхость водопроводных сетей Крыма. В августе началась почасовая подача воды в Симферополе, в сентябре жители многих районов Крыма стали получать воду только утром и вечером, появилось много жалоб на ее качество. В Евпатории отключили горячую воду до конца года. На шестичасовой график подачи воды перешли в курортной Ялте.