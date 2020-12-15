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ФАН выяснил, сколько придется платить туристам за посещение заповедников Крыма

Стало известно, сколько придется платить туристам за посещение заповедников Крыма

Ялта, 15 декабря. Посещение заповедных зон в Крыму теперь будет платное, но для местных жителей оно останется бесплатным. Изначально предполагалось, что для жителей полуострова будет только скидка в 50%.

Как рассказал ФАН Андрей Бородин — директор ФГБУ «Заповедный Крым», объединяющий заповедники Крыма, информация об установлении тарифов за посещение уже подтверждена в Минприроды РФ. Теперь учреждение ждет официальных документов о принятии решения. По словам Бородина, единоразовая плата для посещения заповедника составит 150 рублей.

Отметим, что на данный момент погулять в заповедных зонах Крыма можно только после получения разрешения на посещение. Сделать это легко: достаточно зайти на официальную страницу «Заповедного Крыма» в социальных сетях и пройти по указанной там ссылке, после чего заполнить пустые поля. Пропуск быстро приходит на электронную почту – его можно либо распечатать, либо сохранить в телефоне, чтобы предъявить сотрудникам заповедников.

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал, зачем и почему в Республике Крым вводится плата за посещение природоохранных зон, которые ежегодно посещают тысячи туристов.

 

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