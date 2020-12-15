В Крыму из-за густого тумана начали отменять авиарейсы по России

Симферополь, 15 декабря. Некоторые города Крыма вновь окутал густой туман из-за холодной погоды ночью и теплой днем. Окутывать Симферополь туманом начало еще 14 декабря вечером.

В связи с этим одна из авиакомпаний отменила вылет одного рейса утром 15 декабря, который в 11:10 должен был направиться в Москву из аэропорта Симферополь. Также по причине тумана задерживается прибытие и вылет еще четырех воздушных судов, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Как выяснил ФАН, также, предположительно, из-за нестабильных погодных условий в Крыму в Москве был отменен еще один рейс в Симферополь на 10:20. Как видно по расписанию прибытия в крымский аэропорт, на полуостров в основном в декабре летят из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Севастополь тоже недавно был окутан густым туманом, из-за чего на дорогах произошли ДТП и образовались пробки.