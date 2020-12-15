Крымчане записали видеообращение к Владимиру Путину

Симферополь, 15 декабря. Жители Добровского сельского поселения Симферопольского района поблагодарили президента России и руководство Республики Крым за заботу об экологии и внесение изменений в разработку плана строительства Юго-Восточного транспортного обхода Симферополя. Свое видеообращение они распространили в социальных сетях и направили в администрацию Президента.

Еще в августе 2020 года жители Добровской долины обращались к президенту с просьбой пересмотреть планы строительства новой скоростной дороги в непосредственной близости от Аянского водохранилища. Впоследствии главой Крыма Сергеем Аксеновым была создана рабочая группа во главе с зампредседателя Совмина Евгением Кабановым для урегулирования данного вопроса.

Проблема заключалась в том, что данный проект с самого начала был опутан множеством слухов о различных коррупционных схемах, что спровоцировало социальное напряжение. Однако благодаря усилиям республиканского правительства и тесному взаимодействию рабочей группы с местными жителями, ситуацию удалось быстро исправить.

Было проработано множество различных вариантов строительства дороги, в том числе, с частичным изъятием земель военного полигона Ангарский, расположенного неподалеку от села Перевальное. Однако в дальнейшем технически реализуемым оказался лишь один из них – второй, предполагающий строительство дороги вдоль полигона с пересечением действующей трассы Симферополь-Алушта в районе границы сел Заречное и Перевальное. Он подразумевает изъятие определенного количества земельных участков и снос нескольких десятков домов в районе садовых товариществ. Вместе с тем, он не угрожает экосистеме Аянского водохранилища, что стало для жителей этого региона Республики главной проблемой.