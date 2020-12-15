Продажа «Массандры» не смогла покрыть дефицит бюджета 2020 года в Крыму

Надежда на то, что продажа 100% акций АО «Производственно-аграрного объединения «Массандра», сможет покрыть дефицит бюджета текущего года Крыма, оправдалась лишь наполовину.

Отметим, на торгах по продаже «Массандры» выгодоприобретателем и новым хозяином старейшего крымского предприятия по производству винной продукции стал ООО «Южный проект», одна из структур банка «Россия». Но вырученная на торгах сумма в 5,327 млрд рублей не дает возможности закрыть финансовый год Республике Крым без дефицита бюджета.

После проведения торгов в Симферополе состоялось рассмотрение Госсоветом Республики Крым проекта Постановления «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» уже с учетом средств, вырученных от продажи государственного имущества.

«Проект позволит за счет реализации акций акционерного общества «ПАО «Массандра» и перераспределения бюджетных ассигнований осуществить корректировку прогнозируемых объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, обеспечить бюджет Республики Крым первоочередными и социально значимыми расходами», — сказано в пояснительной записке к документу.

В планируемом бюджете текущего года изначально был заложен дефицит в размере 5,3 млрд рублей. В результате непредвиденных расходов в нынешнем финансовом году недостаток увеличился до 10,2 млрд рублей. В результате продажи «Массандры» и увеличения общего объема доходов бюджета Республики Крым, итоговый дефицит бюджета сокращен на 6,55 млрд рублей, то есть немногим более половины.

Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко так прокомментировал ФАН два важных финансовых события уходящего года:

«Конечно, за счет продажи государственной собственности удалось дофинансировать некоторые отрасли, которые в этом нуждались, но налоговые поступления в бюджет республики в последующем от этого предприятия будут ниже, чем когда оно находилось в государственной собственности. В бюджет Крыма будут поступать только налоги. Прибыль же достанется собственнику».

Вырученные средства планируется потратить на нужды здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования и некоторых других социальных нужд.

Депутат Госсовета, заместитель Председателя Комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ирина Ларионова сообщила ФАН:

«Поступления финансовых средств от продажи «Массандры» были запланированы бюджетом 2020 года, как и распределение их по отраслям. В процессе подготовки проекта Постановления и во время обсуждения в бюджетном комитете были внесены некоторые изменения, но в целом прогнозируемые финансовые показатели были в рамках планов. Вырос дефицит бюджета за счет незапланированных трат в связи с непредвиденными ранее ситуациями, в том числе компенсационными выплатами пострадавшим в результате ограничений. Средства, поступившие от реализации предприятия, нуждающиеся отрасли получат уже в этом году», — добавила депутат.

Больше всего из вырученных средств в 2021 году направят на сферу здравоохранения — 1 млрд 217 млн рублей.

АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — старейшее и самое большое хозяйство в СНГ, виноградно-винодельческий комбинат в поселке Массандра на ЮБК. Уже к 1834 году в Массандре было свыше 16 000 виноградников. Главный винный подвал был построен в 1897 году. Это семь тоннелей длиной 150 и шириной 5 метров. Коллекция вин около миллиона бутылок была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 1988 году. Предприятие по праву является гордостью не только Крыма, но и России. Остается надеяться, что новый собственник не только сохранит, но и приумножит славу и гордость крымчан.