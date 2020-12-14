В Крыму ответили на пустые обещания Украины ввести санкции против «Массандры»

Продажа и приватизация самого крупного крымского винзавода «Массандра» вызвала негативную реакцию со стороны Украины. В комментарии ФАН политолог Иван Мезюхо объяснил, отразится ли это как-то на работе винзавода и новых владельцах предприятия. Также эксперт рассказал, какие сейчас первоочередные заботы у «Массандры».

Отметим, что ранее Министерство иностранных дел Украины выразило ноту протеста Российской Федерации в связи с приватизацией крупнейшего винодельческого предприятия Республики Крым, а украинские правоохранительные органы даже завели уголовное дело по данному факту.

Вместе с тем вице-премьер Украины Алексей Резников, который занимается вопросами «реинтеграции временно оккупированных территорий», заявлял, что якобы против всех лиц, которые будут причастны к продаже винзавода «Массандра», в том числе против покупателя, будут введены украинские и международные санкции.

В разговоре с корреспондентом ФАН крымский политолог Иван Мезюхо сообщил, что вряд ли новый собственник — дочерняя компания банка «Россия» «Южный проект» — опасалась санкций со стороны Украины. Дело в том, что банк уже давно находится под санкциями из-за работы в российском Крыму:

«Поэтому все участники торгов были готовы к тому, что после этой сделки они могут попасть под экономические ограничения со стороны Украины и, возможно, некоторых стран Запада. Стоит понимать, что вести бизнес в Крыму — это определенный риск, и все кто идет на этот риск, делает это осознано. Поэтому никто не будет бояться каких-то украинских нот протестов, впрочем, обращать внимание на такие пустопорожние заявления тоже никто не собирается».

Также собеседник издания напомнил, что на Украине появилось очень много специальных органов государственной власти, отделов, подразделений и так далее, которые работают на крымском направлении. Все эти люди получают зарплату, занимаясь различными комментариями, заявлениями, нотами протеста и другой бессмысленной ерундой. То есть достаточно большая часть украинского чиновничьего аппарата занята ничем иным, как сотрясением воздуха.

«Украинские ноты протесты не повлияют ни на работу винзавода «Массандра», ни на нового собственника, ни на настроения в Крыму. Тут важно другое — как будут себя вести сотрудники предприятия, сможет ли новая администрация наладить конструктивную работу с людьми, которые имеют богатый опыт в виноделии, как и какая будет проходить модернизация винзавода. То есть сейчас самое главное для предприятия — это внутренние процессы, сейчас именно эти вопросы находятся на повестке, а не вопросы политического характера», — констатировал Иван Мезюхо.

Ранее ФАН рассказывал о том, почему для подачи воды в Крыму больше не понадобится Северо-Крымский канал, который был перекрыт Украиной в 2014 году.