Политолог рассказал, как жители Крыма отреагировали на продажу винзавода «Массандра»

Ялта, 14 декабря. В Крыму состоялась продажа винзавода «Массандра» за 5,3 млрд рублей. Новым владельцем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия» «Южный проект». Примечательно, что продажа легендарного завода вызвала широкий общественный резонанс среди жителей Крыма: нашлись как сторонники, так и противники приватизации предприятия.

ФАН поговорил с крымским политологом Иваном Мезюхо и выяснил, почему крымское общество резко реагировало на продажу «Массандры», и почему новый собственник винзавода не должен допускать ошибок в управлении предприятием.

По его словам, «Массандра» — очень важное и значимое предприятие для Крыма, поэтому любые события, которые там происходили или могут произойти, всегда вызывают и будут вызывать общественный резонанс в республике:

«Гражданское общество Крыма будет активно наблюдать за процессом смены собственника и дальнейшими действиями новой администрации предприятия. Все, что будет происходить в «Массандре», будет известно широкой общественности с помощью СМИ и социальных медиа, то есть тут нельзя будет делать что-то кулуарно. Думаю, что новый собственник и сам заинтересован в том, чтобы предприятие модернизировалось и приносило прибыль, а также, чтобы не было каких-либо скандалов и прочего негатива».

Также Иван Мезюхо добавил, что крымчан и всех сотрудников предприятия волнует будущее «Массандры», потому что смена собственника – это всегда волнительное событие. Однако, учитывая тот факт, что в свое время «Массандра» принадлежала Управлению делами президента, скорее всего, новый собственник будет аккуратно подходить к вопросам модернизации и коммуникации с работниками «Массандры».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, сколько нужно инвестировать для модернизации работы винзавода «Массандра», а также через сколько лет вложенные миллиарды начнут себя окупать.