Реорганизация завода «Титановые инвестиции» может привести к увольнению рабочих Крыма

Армянск, 14 декабря. В соцсетях прошла новость о грядущих массовых сокращениях на заводе «Титановые инвестиции» в Армянске с целью погашения долгов предприятия, реорганизации завода и планируемому повышению размера заработной платы сотрудников. Корреспондент ФАН выяснял подробности.

Химический завод «Титановые инвестиции» (бывший «Крымский титан») находится в городе Армянск практически на границе Крыма и Херсонской области Украины. Неприятности у промышленного предприятия возникли сразу после прекращения подачи Киевом воды по Северо-Крымскому каналу. Из-за недостатка воды для производства диоксида титана периодически случались выбросы опасных веществ в атмосферу. Собственникам завода пришлось потратить дополнительные средства на бурение скважин для восполнения дефицита воды и строительство очистных сооружений. Ежедневно заводу требуется 12 тыс кубометров воды для обеспечения производственного процесса.

В августе 2018 года на заводе произошли выбросы в атмосферу, в результате которых пострадал не только Армянск, но и близлежащие населенные пункты, в том числе Красноперекопск. Повторный выброс вредных веществ был в августе 2020 года. У предприятия образовались задолженности как перед организациями-поставщиками ресурсов, так и перед работниками по недовыплатам заработной платы.

Несколько дней назад в сети профсоюз опубликовал на странице «ВКонтакте» информацию о том, что грядут увольнение и этот вопрос обсуждался еще 27 ноября.

Сотрудник завода и местный активист Алексей Кружинский во время беседы с корреспондентом ФАН рассказал следующее:

«С 2014 по 2019 годы 1200 человек подали исковые заявления в суд в связи с невыплатой заработной платы. Кто-то уже выиграл дела, кто-то нет. Данный факт подтвердился в результате прокурорской проверки города Армянска. Также Прокуратура Крыма подтвердила результаты и выводы местной прокуратуры. Провела проверку инспекция по труду, которая также выявила ряд нарушений».

По мнению активиста, профсоюз работникам не оказывает никакой помощи в восстановлении прав рабочих завода. Алексей Кружинский также рассказал, что даже решения суда выполняются руководством завода не в полном объеме. По поводу предстоящих увольнений Алексей заверил ФАН в том, что никаких официальных уведомлений сотрудникам не выдано и о новостях по данному вопросу они узнают из социальных сетей и новостных лент СМИ.

Руководитель профсоюзной организации АФ ООО «Титановые инвестиции — Крымский Титан» Росхимпрофсоюза Елена Тарасенко давать комментарии отказалась. Также не удалось пообщаться и с кем-то из руководства предприятия.

Комментируя создавшуюся ситуацию, депутат Госсовета Крыма Илья Донченко отметил, что пока знает только о грядущем увольнении порядка 400 человек.

«В результате консультаций между профсоюзной организацией и руководством завода удалось достичь договоренности о переносе срока предстоящих сокращений на 2 месяца. Однако, скорее всего, процесс сокращений начнется. В прошлом году у «Титана» была большая задолженность перед «Черноморнефтегазом». Тогда ее (задолженность. — Прим. ФАН) Государственный Совет списал. По непроверенной информации, у завода опять возникла задолженность перед поставщиком газа», - сказал Донченко.

Депутат предположил возможный выход из ситуации путем списания задолженности, чтобы сохранить рабочие места. Однако точных данных о намерениях решать проблему таким образом у депутата нет. Кроме того, Илья Донченко заверил ФАН, что планирует активно участвовать в судьбе сотрудников завода.

«Как только будет принято официальное решение и сотрудники получат уведомление о предстоящем увольнении, я включусь в процесс, в том числе через контролирующие органы, чтобы права работников были соблюдены в полном объеме. Уведомить должны сотрудников в соответствие с Законом, должны быть выплачены компенсации. А задача служб занятости трудоустроить попавших под сокращение работников», - пояснил депутат.

Нарекания на работу химического завода возникают не только в вопросах выплаты заработной платы, предстоящих сокращениях и периодических выбросах в атмосферу. Жители города обратились к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской с вопросом о возможном сбросе загрязненных стоков химпроизводства в озеро Сиваш и Черное море.

«Страшно подумать, что информация от жителей Армянска соответствует действительности, и все химические отходы сливаются прямиком в заливы Черного моря...» - написала она недавно на своей странице в сети Фейсбук.

Депутат, реагируя на жалобу жителей, попросила соответствующие государственные структуры проверить информацию.

Редакция ФАН направила запросы руководству завода «Титановые инвестиции» с просьбой более подробно рассказать о планах работы предприятия и сокращениях штатного расписания. По мере поступления ответов, мы проинформируем читателей.

Ранее корреспондент ФАН рассказывал о том. как власти планируют решить вопрос со шламонакопителей, который образовался в процессе работы «Сакского химического завода»: под воздействием природных факторов есть вероятность попадания химических стоков в Сакские озера.