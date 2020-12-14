Крым, море и живописные бухты: как будет выглядеть яхтенная марина в Балаклаве

Севастополь, 14 декабря. До конца обсуждения проекта яхтенной марины в Балаклаве осталось 3 дня. В городе проведут реконструкцию Таврической набережной, набережной Назукина и частично улицу Калича. Оборудуют дополнительные причалы и пирсе, установят понтоны. Планируется, что в новой марине сможет поместиться до 600 судов

Яхтенная марина обеспечит швартовку и стоянку маломерных судов, моторных и парусных яхт, парусных ботов, яхт моторных катамаранов и других плавсредств, для чего запланировано оборудование дополнительных причалов и пирсов на базе понтонов.

Проект ее строительства уже проходит госэкспертизу. Замечания и предложения от жителей, гостей города, и любых других экспертов к проекту принимаются на сайте правительства до 17 декабря. Разработкой проекта планировки и межевания занималось крымское ООО «Геоплан», в представленных материалах описаны земельные участки, на территории которых должна раскинуться будущая марина и ее инфраструктура. ФАН демонстрирует, как будет выглядеть обновленная Балаклава.