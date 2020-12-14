В Крыму активизировались мошенники, работающие по схемам агрессивного маркетинга

Феодосия, 14 декабря. Корреспонденту ФАН в Феодосии местная жительница рассказала историю о том, как ее матери звонил мужчина и настойчиво предлагал поставить пластиковые окна.

«Я вернулась из магазина и увидела, что моя мама, которой 80 лет, с кем-то говорит по домашнему телефону. Из разговора я поняла, что это незнакомый маме человек, и он хочет к нам прийти. Я взяла трубку и спросила, в чем дело. Мужчина сказал, что он представитель завода по производству и установке пластиковых окон и что для мамы есть льгота. При этом он точно знал адрес, фамилию и какая именно льгота у моей мамы», — рассказывает жительница Феодосии.

При этом, по ее словам, мужчина говорил о предложении поставить пластиковые окна как о решенном деле, как будто они обязаны это сделать. Женщину это весьма насторожило, и она попросила мужчину больше им не звонить.

«Однако мужчина настаивал, и я просто положила трубку. А через несколько дней позвонила женщина с тем же самым предложением. И ее я тоже попросила больше не звонить», — поделилась женщина.

Что же это было? Агрессивный маркетинг или обман? ФАН решил это выяснить и корреспондент пообщался с замначальника ОМВД России, начальником следственного отдела ОМВД России по г. Феодосии, подполковником юстиции Ольгой Даниловой.

По ее словам, сегодня обман злоумышленниками пожилых людей — одна из распространенных форм мошенничества. Правоохранители проводят информационную работу с населением, информируя граждан всеми возможными способами.

«Но к сожалению, пожилые люди — очень доверчивы, и даже прочитав или услышав информацию о возможных способах мошенничества, они открывают двери незнакомым людям и зачастую попадают в руки мошенников. К тому же, мошенники всеми возможными способами мешают тому, чтобы пожилой человек обратился за советом к более молодым родственникам и граждане, поддаваясь мошенникам, теряют свои накопления», — подчеркнула Ольга Данилова.

Отметим, что сотрудниками местного ОМВД не только ведется серьезная информационная работа, но и предпринимаются активные шаги в отношении розыска злоумышленников. Мужчина, подозреваемый в мошенничестве с установкой пластиковых окон, уже установлен и ведется следствие.

Схема данного вида мошенничества довольно простая: человек назывался представителем существующего предприятия, предъявлял фальшивые документы и бланки, делал замеры и заключал договор на установку нескольких окон, и сразу брал предоплату в 70%. После этого он пропадал, а через длительное время привозил и устанавливал только одно окно. И снова надолго пропадал, а срок договора заканчивался. Когда же ему звонили люди с вопросами об оставшихся окнах — он придумывал разные отговорки и больше его уже не видели, соответственно, остальных окон установлено уже не было.

«Подозреваемый подкупал пожилых людей обещанием скидок, заключал с ними фальшивый договор, своих обязательств в полном объеме не выполнял. И при этом, по фальшивому договору стоимость и самих окон и их установки значительно превышала стоимость данных работ в любой специализированной организации. Сейчас у нас в производстве около 10 заявок по данному факту, но, скорее всего, это еще не все случаи, ведется следствие», — пояснила Ольга Данилова.

К счастью, в данном случае злоумышленник установлен. Но он не единственный, кто пользуется доверчивостью граждан и обирает пожилых людей.

Мошенники под любым предлогом стараются войти в квартиру и навязать пожилым людям ненужные услуги или продать дешевые, а иногда даже несуществующие товары по очень высокой цене. В результате пенсионеры остаются без своих заработанных за всю жизнь накоплений.

«Мы просим граждан, особенно преклонного возраста не открывать дверь незнакомым людям и не соглашайтесь сразу на их предложения. Чаще всего мошенники говорят о льготах. Но если вам положена льгота от государства, она будет вам предоставлена в любом случае, вы ее не потеряете, если посоветуетесь со своими детьми или соседями», — заключила Ольга Данилова.

Действительно, профилактическая информационная работа, которую проводит полиция, может быть вполне эффективной только в том случае, если граждане применяют на практике те советы, которые им дают.

Отметим, к распространенным случаям мошенничества, с которыми зачастую обращаются в полицию граждане, относятся и продажа дешевых бытовых и «медицинских» приборов по заоблачной цене, и ненужная замена газового оборудования людьми, не являющимися сотрудниками специализированных организаций, и продажа несуществующего мёда, и навязывание как бы социальных услуг лицами, не являющих сотрудниками социальных служб.

Ранее ФАН рассказывал, что одним из распространенных видов мошенничества в курортных городах РФ является сдача несуществующего жилья – особенно часто на уловки мошенников попадаются люди, которые хотят арендовать квартиру в Ялте или Сочи.